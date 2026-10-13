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李대통령 "북극항로, 위기 때 기댈 생명길…필요해진 뒤 준비하면 늦어"

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  • 이재명 대통령은 13일 북극항로 왕복 운항 성과를 높이 평가했다
  • 이 대통령은 경제성보다 장기적 준비와 운항 경험 축적을 강조했다
  • 정부는 안전·환경 기술에 투자해 부산을 해양수도로 육성하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

북극항로 개척 팬스타 아크로호 귀항 환영식 참석
"수에즈 경유 한 달 길, 20일 만에"…팬스타 아크로호 50일 항해 평가
국제규범·운항 경험·친환경 기술…북극항로 3대 추진 방향 제시
"해수부 이전·해운사 유치 현실로"…"서울 안 가도 행복한 지방"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 13일 국내 컨테이너선 최초로 북극항로 왕복 운항을 마친 '팬스타 아크로호'의 성과를 높이 평가하며, 섣부른 낙관은 경계하되 긴 안목으로 북극항로 시대를 준비하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 부산 한국해양과학기술원 대강당에서 열린 북극항로 시범운항 환영식 격려사에서 이같이 말했다. 팬스타 아크로호는 지난 8월 22일 부산항을 떠나 북극해를 거쳐 유럽을 오간 뒤 50일 만인 지난 11일 부산으로 돌아왔다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

이 대통령은 "새롭게 열어낼 북극항로는 위기 때 기댈 수 있는 또 하나의 바닷길, 또 하나의 선택지, 또 하나의 생명길이 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 무대에 올라 서명원 선장 등 귀항 선원 5명에게 한 명씩 꽃 목걸이를 걸어주고 악수했으며, 선원 가족에게도 꽃다발을 건넸다. 이어 선박 보험과 검사, 운항 지원을 맡은 관계기관 실무자 5명에게 감사패를 수여했다. 행사에는 황종우 해양수산부 장관, 전재수 부산시장, 박완수 경상남도지사, 강훈식 대통령비서실장 등 약 200명이 참석했다.

◆ "수에즈 경유 한 달 걸리던 길, 북극해 거쳐 20일 만에"

이 대통령은 "부산에서 영국까지 홍해를 거쳐 수에즈 운하를 지나는 기존 항로는 한 달 가까이 걸리는 길인데 이번에는 북극해를 거쳐 단 20일 만에 도착했다"며 "첫 길이었음에도 그랬다"고 짚었다.

이어 "컨테이너 700개 분량에 이르는 화학제품, 자동차, 화장품 등 수출 화물을 유럽 시장으로 실어 나르며, 우리 기업들이 활용할 수 있는 새로운 경로가 드디어 개척된 것"이라고 평가했다. 또 "여름철 북극해에서 쇄빙선의 도움 없이 선박을 운항하며 유빙에 대응하는 경험도 쌓았다"고 했다.

이 대통령은 과제도 부각했다. 이 대통령은 빠른 배송이 필요한 화물 수요를 더 찾아내고, 유럽에 짐을 내린 뒤 돌아오는 배에도 화물을 싣는 일 등 함께 풀어야 할 과제가 많다고 했다. 그러면서 "항로를 개척한다는 것은 지도 위에 선 하나를 긋는 단순한 일이 아니다"라며 "선박이 오갈 조건을 현장에서 확인하고, 화주의 신뢰를 얻고, 선원이 의지할 수 있는 데이터와 경험을 쌓아가는 길"이라고 말했다.

이 대통령은 중동 정세를 언급하면서 "이번 중동 해역의 긴장으로 우리는 기존 바닷길이 막히면 대한민국 경제가 얼마나 심각하게 흔들릴 수 있는지 지금 체험하고 있다"고 지적했다.

북극항로 시범운항에 나선 '팬스타 아크로호'가 지난 11일 부산항으로 복귀하고 있다. [사진=해양수산부] 2026.10.11 dream@newspim.com

◆ "국가 경영은 한두 해 뒤 내다보고 하는 일 아니다"

이 대통령은 경제성 우려에는 강하게 반론을 폈다. 이 대통령은 "당장의 경제성을 걱정하는 목소리도 있는 것을 안다"며 "운항 경험이 쌓이고 화물이 모이면 비용을 줄이고 서비스의 신뢰를 얼마든지 높여갈 수 있을 것"이라고 했다.

이어 "필요해진 뒤에야 준비하면 그때는 이미 늦다"며 "10년 후, 20년 후 일을 왜 지금 시작하느냐는 비난도 있지만 국가 경영은 한두 해 뒤를 내다보고 할 수 있는 단순한 일이 아니다"라고 강조했다.

이 대통령은 북극항로 시대를 준비할 세 가지 방향도 제시했다. 첫째는 국제사회의 신뢰다. 이 대통령은 "국제규범과 국제사회의 제재 원칙을 철저히 지킬 것"이라며 "이번에도 철저히 지켰다"고 했다. 그러면서 "새로운 항로가 특정 국가의 독점적 이익에 머물지 않고 인류 공동의 번영으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

둘째는 운항 경험 축적이다. 이 대통령은 운항 비용과 안전성, 정시성, 선원의 경험까지 운항 역량을 착실히 높이고, 해운기업과 화주, 물류기업이 참여할 수 있게 정보와 금융, 제도 기반을 마련하겠다고 했다. 축적된 성과가 민간 투자와 안정적인 운송 서비스로 이어지게 하겠다는 구상이다.

셋째는 안전과 환경 기술 투자다. 이 대통령은 북극 연구 투자를 늘려 친환경 선박 기술과 저탄소 연료 전환, 해빙 예측과 항해 지원, 극지 전문인력 양성까지 이어가겠다고 밝혔다. 이어 "더 안전하게 운항하고 환경 부담을 줄이는 기술이 우리 조선·해운산업의 새로운 경쟁력이 될 것"이라고 내다봤다.

◆ "부산에서 한 약속들, 조금씩 현실이 돼 가고 있다"

이 대통령은 부산에서 내건 약속들이 이행되고 있다고 강조했다. 이 대통령은 "제가 전에 부산에 와서 몇 가지 약속한 게 있었는데 거의 대부분이 이뤄지고 있다"고 말했다.

이 대통령은 부산을 해양수도로 만들겠다며 북극항로 개척을 약속했을 때 "상당수가 꿈 같은 소리를 한다고 비웃기도 했다"며 "그러나 이제 조금씩 현실이 돼 가고 있다"고 떠올렸다. 해수부의 신속한 부산 이전과 HMM 등 주요 해운사 유치 약속도 당시 비웃음을 샀지만 오늘 현실이 됐다고 했다. 이어 "동남권 투자공사도 약속한 대로 시행할 것"이라고 밝혔다.

전재수 부산시장에 대한 치하도 덧붙였다. 이 대통령은 "해수부 장관으로, 그 후에는 부산시장으로 이 업무를 함께 추진해 온 전 시장이 큰일을 했다"며 "부산 시민들이 그동안 지방 소멸 과정에서 많은 어려움을 겪고 희망을 잃어 갔지만 이제 새롭게 희망을 함께 만들어 갈 수 있으리라 믿는다"고 말했다. 그러면서 중앙정부도 국토 균형발전에 최선을 다하겠다고 약속했다.

국내 최대 해운기업 HMM은 전날부터 부산에서 본격적인 업무를 시작했다. 이 대통령은 "뜻깊고 담대한 결단을 내린 HMM 노사와 임직원 여러분께 다시 한번 감사드린다"며 SK해운, 에이치라인해운, 흥아해운 임직원들에게도 환영의 뜻을 전했다. 이어 "정부도 그런 기업들의 손을 꼭 잡겠다"고 했다.

이 대통령은 "해수부가 부산에 자리 잡은 지 아직 1년도 되지 않았지만 그 짧은 기간 HMM을 비롯한 해운기업들이 부산을 선택했다"며 "해사법원 설치가 제가 약속한 대로 확정됐다"고 말했다. 그러면서 "'남부 해양수도권' 육성을 힘 있게 이끌 수 있게 해수부의 기능을 더 강화하겠다"며 "새로운 책임에 걸맞은 권한과 정책 조정 능력을 갖추고 현장의 문제를 신속하게 해결할 역량도 높이겠다"고 밝혔다.

◆ "서울 가지 않고도 행복하게 살 수 있는 지방 꼭 만들 것"

동남권 산업 연결 구상도 내놨다. 이 대통령은 "부산의 항만·물류와 해양금융, 울산의 조선과 친환경 에너지, 경남의 조선기자재와 첨단 제조를 연결해 가겠다"며 "선박 건조와 수리, 연료 공급, 인력 양성, 금융과 보험까지 기업들이 지역에서 성장하고 그 결실이 지역의 좋은 일자리로 이어지게 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "지역의 좋은 일자리와 개선된 정주 여건으로 서울 가지 않고도, 수도권 가지 않고도 우리 젊은이들이 미래를 기획하면서 행복하게 살 수 있는 지방을 꼭 만들어 낼 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "우리가 함께 써 내려간 50일간의 항해일지는 뒤따를 우리 배들이 펼쳐 볼 첫 번째 해도(바다 지도)이자 대한민국이 북극으로 가는 훌륭한 길잡이가 될 것"이라며 "팬스타 아크로호의 북극항로 항해일지는 완성됐지만 대한민국의 북극항로 항해일지는 이 자리에서 이제 첫 장을 열게 된다"고 말했다.

이 대통령은 아울러 "그다음 장에는 바다에서 미래를 열어가는 해양 강국 대한민국의 이야기가 적히게 될 것"이라며 "먼바다에서 여러분이 보여준 용기와 책임감에 정부도 흔들림 없는 실천으로 답하며 대한민국의 새로운 항로를 여러분과 함께 활짝 열어가겠다"고 했다.

the13ook@newspim.com

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금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
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'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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