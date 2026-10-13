[북극항로] 시범운항 마치고 부산항 복귀…새로운 바닷길 열었다

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해수부, 13일 해양과학기술원서 기념식

컨테이너선 첫 시범운항 성공리에 마쳐

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 추진했던 북극항로 시범운항이 성공리에 마무리됐다.

이번 운항은 컨테이너선으로서는 처음으로 북극항로를 왕복한 것이며, 새로운 바닷길을 열었다는 평가가 나온다.

해양수산부(장관 황종우)는 13일 오후 3시 한국해양과학기술원에서 북극항로 왕복 시범운항을 마친 팬스타 아크로호의 귀항을 환영하는 기념식을 개최했다.

팬스타 아크로호는 지난 8월 22일 21시경 부산신항을 출항해 북동항로를 거쳐 20일 5시간 만에 영국 펠릭스토우에 도착했다. 이후 네덜란드 로테르담과 폴란드 그단스크를 차례로 기항한 뒤, 다시 북동항로를 통해 지난 11일 부산항으로 돌아왔다. 우리 선사의 컨테이너선이 북극항로를 이용해 우리나라와 유럽을 왕복한 것은 이번이 처음이다.

22일 북극항로 시범운항에 나설 팬스타 아크로호 전경 [사진=해양수산부] 2026.08.20 dream@newspim.com

이번 시범운항은 불확실한 극지 환경과 국제 정세 속에서도 정부와 민간이 협력해 실제 수출 컨테이너화물을 선적한 선박으로 북극항로의 기술·환경·상업적 가능성을 확인하고, 우리 해상 물류망의 새로운 선택지를 마련했다는 데 그 의미가 있다.

이날 행사에는 황종우 해양수산부 장관을 비롯해 부산광역시장과 국회의원, 해운물류 관련 공공기관장, 시범운항 선사 관계자, 귀항 선원 및 가족, 지역 경제인 등 약 200여명이 참석했다. 행사는 긴 항해를 마치고 귀항한 선원들을 환영하는 것으로 시작해, 시범운항 경과 보고 및 공로자 감사패 수여 등으로 진행됐다.

해수부는 이번 항해에서 얻은 경험과 데이터를 바탕으로 후속 시범운항과 상업 운항을 준비하고, 북극항로를 국가 장기 과제로서 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

북극항로와 기존항로 비교.[사진=해양수산부] 2026.08.10 onemoregive@newspim.com

이를 통해 수출입 물류망을 다변화하고, 부산을 포함한 해양 수도권 조성을 차질없이 추진하는 한편, 해운·조선·항만·물류산업의 새로운 성장 기회를 넓혀 나갈 예정이다.

황종우 해수부 장관은 "이번 시범운항은 우리 수출 화물을 실은 컨테이너선으로 북극항로를 실제로 오가며 대한민국의 새로운 바닷길의 가능성을 확인했다는 점에서 뜻깊은 성과"라고 강조했다.

그는 이어 "항해를 완수한 선원들과 이를 뒷받침한 관계자들의 헌신에 감사드린다"면서 "이번 성과를 다음 항해로 이어가 북극항로가 우리 경제의 새로운 기회가 될 수 있도록 꾸준히 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

[자료=해양수산부] 2026.08.20 dream@newspim.com

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