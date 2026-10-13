부산교육청, 교육공무직원 385명 공개 채용…장애인 구분모집 도입

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 13일 교육공무직원 8개 직종 385명 채용을 공고했다
- 조리사를 6년 만에 신규 채용하고 장애인 구분모집도 처음 도입했다
- 원서는 15일부터 20일까지 접수하며 최종합격자는 12월 28일 발표한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학교 현장 인력 충원을 위한 채용 절차가 시작된다.
부산시교육청은 13일 누리집에 '2026년 하반기 교육공무직원 채용시험 시행계획'을 공고했다고 밝혔다.
직종별 채용 인원은 교육실무사 32명, 늘봄실무사 17명, 특수교육실무사 89명, 돌봄전담사 55명, 전문상담사 1명, 조리사 30명, 조리실무사 160명, 기관운영실무사 1명이다.
조리사는 6년 만에 신규 채용한다. 학교 급식의 조리 전문성을 높이고 조리실무사와의 업무 협업을 강화하기 위한 조치다.
시교육청은 장애인의 경제적 자립과 취업 기회 확대를 위해 장애인 구분모집 제도도 처음 도입한다. 이를 통해 취업 취약계층의 공공부문 진입을 지원하고 학교 현장의 인력 구성을 다양화할 계획이다.
원서 접수는 15일부터 20일까지 교육공무직원 채용관리 시스템에서 진행한다. 1차 필기시험은 11월 21일, 2차 면접시험은 12월 19일 치른다. 최종합격자는 12월 28일 발표한다.
합격자는 2027년 3월 1일부터 신규임용예정자 명부 순위에 따라 부산교육청 산하 학교와 교육행정기관에 순차적으로 배치된다.
ndh4000@newspim.com