부산교육청·부산시약사회, 약물 오·남용 예방교육 MOU…학생 보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청과 부산시약사회는 12일 약물 예방교육 협약을 체결했다
- 양측은 학생·학부모 대상 예방교육과 교직원 연수 프로그램을 운영한다
- 유해약물 예방문화 확산을 위한 홍보와 문화행사 지원에도 협력한다
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교직원 연수·예방문화 확산 협력
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청과 부산시약사회가 학생들의 흡연과 음주, 마약류 등 유해약물 오·남용을 막기 위해 예방교육을 강화하기로 했다
부산시교육청은 전날 시교육청 회의실에서 부산시약사회와 약물 오·남용 예방교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
양 측은 약학 분야 전문성과 학교 교육을 연계해 현장에서 활용할 수 있는 예방교육 체계를 구축할 계획이다.
협약에 따라 학생과 학부모를 대상으로 약물 오·남용 예방교육 프로그램을 개발·운영한다. 교직원의 예방교육 역량을 높이기 위한 연수 프로그램도 마련한다.
유해약물 예방 문화를 확산하기 위한 홍보와 문화행사 지원에도 협력한다.
김석준 교육감은 "지역 전문가와 함께 학교 유해약물 오·남용 예방교육의 내실을 다지는 계기가 될 것"이라며 "부산시약사회와 협력해 우리 아이들이 유해약물로부터 자신을 보호하고 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com