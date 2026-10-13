에스오에스랩, 세뮤나이트와 라이다·AI 반도체 사업 협력 MOU 체결

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자율주행·스마트 인프라·로보틱스 적용 가능성 검증

공동 실증·국가 R&D 추진…신규 사업 기회 발굴

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 라이다(LiDAR) 기반 공간지능 솔루션 기업 에스오에스랩이 인공지능(AI) 반도체 설계 전문기업 세뮤나이트와 라이다 기반 AI 적용 및 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

13일 에스오에스랩에 따르면 양사는 이번 협약을 통해 에스오에스랩의 라이다 기술과 세뮤나이트의 AI 반도체 기술을 연계해 자율주행 모빌리티와 스마트 인프라, 로보틱스 등 분야에서 적용 가능성을 검증하고 공동 사업 기회를 발굴할 계획이다.

에스오에스랩은 3차원(3D) 고정형 라이다 센서 설계 기술과 AI 기반 인식 알고리즘을 활용해 자율주행과 로봇, 스마트시티, 산업 안전 등에 관련 솔루션을 공급하고 있다.

정지성 에스오에스랩 대표이사(왼쪽)와 김상엽 세뮤나이트 대표이사가 에스오에스랩 판교 R&D센터에서 라이다 기반 AI 적용 및 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. [사진=에스오에스랩]

주요 제품으로는 소형·경량 고정형 3D 라이다 'ML-X', 색상 정보 기반 공간인식 솔루션 'ML-U Colorization', 고속 스캐닝 2D 라이다 'GL3' 시리즈 등이 있다. 주차 유도 시스템 'LPGS SPOT'과 공항 보안검색장 혼잡도 모니터링 솔루션 'LCAS QMAP' 등도 운영하고 있다.

세뮤나이트는 지난해 8월 설립된 AI 시스템반도체 팹리스 기업이다. 소리(Voice)와 비전(Vision), 소형언어모델(SLM) 등 AI 애플리케이션별 연산 특성에 맞춘 신경망처리장치(NPU)를 개발하고 있다.

회사의 NPU는 메모리 접근과 데이터 이동을 줄이는 PIM 유사(PIM-like) 구조를 적용했으며 0.15~20TOPS 수준의 제품군을 구축하고 있다.

양사는 협약에 따라 ▲양사 제품·기술을 활용한 협력 기회 모색 ▲주요 사업 분야 실증 및 공동 사업 발굴 ▲국가 연구개발(R&D) 과제 및 정부 지원사업 공동 기획·참여 ▲국내외 신규 사업 확대 등을 추진한다.

정지성 에스오에스랩 대표이사는 "라이다가 단순히 공간 데이터를 수집하는 센서를 넘어 AI와 결합해 현장 상황을 빠르게 인식하고 판단할 수 있게 되면 로보틱스와 스마트 인프라를 비롯한 다양한 산업에서 활용 가치가 크게 높아질 것"이라며 "세뮤나이트의 저전력·고효율 AI 반도체 기술과 에스오에스랩의 독자적인 라이다 기술을 결합해 새로운 사업 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.

김상엽 세뮤나이트 대표이사는 "세뮤나이트는 NPU 칩 개발과 IP 라이선스 공급 역량을 바탕으로 고객사 특화 AI 모델에 최적화된 반도체를 제공하고 있다"며 "에스오에스랩과의 협력은 AI 반도체와 라이다 기술의 적용 범위를 넓히는 중요한 계기가 될 것"이라고 설명했다.

이어 "Voice, Vision, SLM에 특화된 NPU와 온디바이스 AI SoC를 통해 에스오에스랩 제품의 경량화와 성능 향상은 물론, 글로벌 경쟁력을 함께 높여 나가겠다"고 밝혔다.

winter1004@newspim.com