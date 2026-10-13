금감원, 주총 안건 Open DART로 한 눈에…XBRL 재무정보 활용도 높인다

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2027년 정기 주총부터 활용 목표, 안건별 요약·세부정보 제공

XBRL 주요 주석 데이터 항목별 제공, IFRS 18 반영해 분류체계 정비

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융감독원이 투자자들의 공시정보 분석과 활용을 돕기 위해 전자공시 시스템인 오픈 다트(Open DART)를 개선하고 재무정보 분류체계인 XBRL 택사노미를 정비한다.

주주총회 안건 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 제공하고, 기업 재무정보를 필요한 항목별로 추출해 분석할 수 있도록 데이터 개방 방식도 확대할 계획이다.

금감원은 13일 이 같은 내용을 담은 'Open DART 개선 및 XBRL 택사노미 정비 추진 계획'을 발표했다.

Open DART 등을 통한 주총 안건 분석 및 조회 편의성 개선. [자료=금융감독원]

우선 Open DART를 주주총회 관련 공시서류까지 확대 적용해 기관투자자의 의결권 행사를 지원한다. 상장회사 정기 주주총회가 특정 시기에 집중되면서 기관투자자들이 제한된 시간 안에 안건을 충분히 검토하기 어렵다는 지적을 반영했다.

Open DART는 공시 원문을 일일이 열람하지 않고도 주요 공시정보를 확인할 수 있도록 지원하는 서비스다. 공시 원문 데이터에 대한 오픈 API를 제공하고 웹브라우저를 통한 간편 조회와 엑셀 다운로드 기능도 지원한다.

금감원은 Open DART를 통해 주주총회 관련 기본정보와 전체 안건의 요약정보를 제공할 예정이다. 총회 일시와 장소, 의결권 기준일, 전자주주총회 개최 여부, 전자투표 실시 여부 등을 확인할 수 있도록 하고, 상정 안건은 통일된 기준에 따라 분류해 의안별 개요를 제공한다.

이사 등 임원 선임, 이사·감사 보수한도 승인, 정관 변경, 재무제표 승인 및 배당 등 주요 안건은 구체적인 내용을 파악할 수 있는 세부정보도 제공할 계획이다. 기관투자자가 주주총회 소집공고를 일일이 확인하는 데 드는 시간을 줄이고, 주총 일정 관리와 의결권 행사 전략 수립에 활용할 수 있도록 한다는 취지다.

DART 홈페이지의 주주총회 소집공고 조회 편의성도 개선한다. 공고에서 특정 안건을 쉽게 찾을 수 있도록 안건별 목차를 신설하고, 공시목록에서 정기·임시 주주총회 소집공고를 구분해 확인할 수 있도록 할 예정이다.

금감원은 금융위원회·법무부 등 관계부처와 한국거래소·한국예탁결제원 등 유관기관 협의를 거쳐 올해 안에 시스템 개발과 서식 정비를 마치는 것을 목표로 하고 있다. 2027년 개최되는 정기 주주총회부터 개선사항을 활용할 수 있도록 추진한다.

XBRL 주석 재무 정보의 활용도 제고. [자료=금융감독원]

재무공시 데이터의 활용도를 높이기 위한 XBRL 택사노미 정비도 추진한다. XBRL은 기업의 재무정보를 구조화된 데이터로 수집·유통해 기계가 읽고 분석하기 쉽게 만든 국제표준 전산언어다. 기존 HTML이나 PDF 방식보다 재무 데이터를 확보하고 기업 간 비교·분석하는 데 유리하다.

금감원은 2023사업연도부터 XBRL 재무공시 대상을 재무제표 본문에서 상장사 주석까지 단계적으로 확대해 왔다. 2027사업연도부터는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1118호 손익계산서 개정 등으로 XBRL 시스템 전반에 변화가 필요한 만큼, 택사노미를 정비해 데이터의 국제적 정합성과 비교 가능성을 높일 방침이다.

국제회계기준(IFRS) 재단의 IFRS 18 택사노미를 충실히 반영하되 국내 공시 환경을 고려한 세부 요소를 보완한다. 유사하거나 중복되는 항목도 정리해 기업별 재무공시 데이터를 보다 정확하고 일관되게 비교·분석할 수 있도록 할 계획이다.

데이터 제공 방식도 바꾼다. 그간 XBRL 주석 데이터는 개별 기업 단위 또는 전체 기업의 대용량 데이터 형태로 제공돼 특정 항목을 중심으로 정밀하게 분석하는 데 불편함이 있었다. 앞으로는 유형자산 등 주요 주석별 데이터를 Open DART API를 통해 순차적으로 제공해 이용자가 필요한 정보만 추출할 수 있도록 한다.

금감원은 2026년 중 신규 XBRL 택사노미를 공개하고 2027년 중 주요 주석별 데이터 분할 제공을 추진할 예정이다.

아울러 인공지능(AI)을 활용한 공시정보 검색·분석이 쉬워지도록 AI 친화적인 공시데이터 생성·관리·활용 기반도 구축한다. 공시정보가 투자 판단에 필요한 자료로 적시에 제공되고 자본시장 내에서 폭넓게 활용될 수 있도록 관련 제도와 데이터 제공 방식을 지속적으로 개선할 계획이다.

rkgml925@newspim.com