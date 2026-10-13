키움운용, '삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' 10월 월중분배금 146원 지급

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6개월 연속 100원대 분배·누적 분배금 907원

삼성전자·SK하이닉스 매매차익 활용한 성과연동 특별분배 전략 활용

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 13일 자사 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50' 상장지수펀드(ETF)가 10월 월중분배금으로 주당 146원을 지급한다고 밝혔다.

키움투자자산운용에 따르면 이번 분배금 지급기준일은 10월 15일이며 실제 지급일은 19일이다. 13일까지 해당 ETF를 매수하면 분배금을 받을 수 있다. 10월 분배율은 1.28%(12일 NAV 종가 기준)다.

지난 4월 상장된 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50은 첫 분배를 실시한 5월부터 6개월 연속 주당 100원 이상의 분배금을 지급하게 됐다. 10월 분배금을 포함한 6개월간 누적 분배금은 주당 907원이다.

[사진=키움투자자산운용]

해당 ETF는 국내 대표 반도체 기업인 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩, 국내 단기채권에 50%를 투자하는 상품이다. 반도체 대표 기업의 성장 가능성을 추구하면서 채권을 통해 포트폴리오의 변동성을 완화하는 구조다.

삼성전자와 SK하이닉스의 배당금과 채권 이자수익을 기본 분배재원으로 활용하면서, 주식 매매차익을 추가 분배재원으로 활용하는 성과연동 특별분배 전략을 적용한다.

ETF 순자산가치(NAV)가 일정 기준 이상인 경우 보유 주식의 일부를 매도해 실현한 이익을 분배금으로 지급할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 투자자가 직접 주식 매도 시점을 결정하지 않고도 ETF 운용 과정에서 실현한 이익을 분배금 형태로 받을 수 있다.

또한 매월 15일을 분배금 지급기준일로 정해 월중 현금흐름을 제공한다. 월말 분배형 ETF와 함께 활용하면 월중과 월말에 분배금을 나눠 수령하는 방식으로 현금흐름을 설계할 수 있다. 주식 편입비중이 50%인 채권혼합형 상품으로, 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자금의 100%까지 편입할 수 있다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승에 따른 이익을 일정 조건하에 실현해 분배재원으로 활용하는 것이 특징"이라며 "상장 이후 6개월 연속 주당 100원 이상의 분배금을 지급하며 투자자들에게 의미 있는 현금흐름을 제공해왔다"고 말했다.

이어 "앞으로도 시장 상황과 운용 성과를 면밀히 살펴 분배재원을 확보하고, 투자자들이 체감할 수 있는 분배 성과를 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com