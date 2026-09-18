키움운용, 'KIWOOM 200TR' 총보수 연 0.010%로 인하

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용이 18일 KIWOOM 200TR ETF 보수를 인하했다.
- 총보수는 연 0.012%에서 연 0.010%로 낮췄다.
- 배당 재투자와 저비용으로 장기투자 경쟁력을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 18일 자사 'KIWOOM 200TR' 상장지수펀드(ETF)의 총보수를 기존 연 0.012%에서 연 0.010%로 인하한다고 밝혔다.
키움투자자산운용 측은 "이번 보수 인하는 국내 대표지수에 장기 투자하는 투자자들의 비용 부담을 낮추고 투자 효율성을 높이기 위해 결정됐다"고 전했다.
한국거래소에 따르면 전날 기준 KIWOOM 200TR ETF의 순자산은 약 1조7671억원이다. 해당 ETF는 KOSPI200 총수익지수(Total Return Index)를 추종한다. 일반적인 가격지수(PR)형 ETF와 달리 지수 구성종목에서 발생하는 배당금을 ETF 내부에서 자동으로 재투자해 주가 상승에 따른 자본수익과 배당 재투자 효과를 함께 추구한다.
특히 배당금을 투자자가 직접 받아 재투자하는 과정 없이 ETF 내부에서 지속적으로 재투자하기 때문에 장기 투자 시 복리 효과를 누릴 수 있다. 여기에 이번 총보수 인하를 통해 '배당 재투자+저비용'이라는 장기투자 경쟁력을 한층 강화했다는 설명이다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "이번 총보수 인하를 통해 투자자들의 장기 투자에 따른 비용 부담을 더욱 낮추고자 했다"며 "앞으로도 안정적인 운용을 바탕으로 상품의 비용 효율성과 경쟁력을 지속적으로 높여 투자자들이 장기적으로 활용할 수 있는 대표지수형 ETF로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com