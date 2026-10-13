14일부터 기업·신한·우리·하나은행 앱에서도 모바일신분증 발급

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행안부, 모바일신분증 민간 개방 확대…기존 6개 사업자에 4개 은행 추가

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 오는 14일부터 IBK기업은행과 신한은행, 우리은행, 하나은행 등 4개 주요 은행의 모바일 애플리케이션(앱)에서도 모바일신분증을 발급받고 이용할 수 있게 된다.

행정안전부는 모바일신분증 서비스의 민간 개방을 확대해 기업은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행 등 4개 사업자가 14일부터 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다.

행정안전부의 '모바일 신분증'. [사진=뉴스핌DB]

이번 조치는 국민들이 일상적으로 이용하는 금융 앱에서도 모바일신분증을 발급받고 사용할 수 있도록 해 접근성과 편의성을 높이기 위해 마련됐다.

정부는 그동안 삼성전자와 네이버 등 6개 민간 사업자의 앱을 통해 모바일신분증 서비스를 제공해 왔다. 이번에 4개 은행이 추가되면서 이용 가능한 민간 플랫폼이 확대됐다.

모바일신분증은 주민등록증, 운전면허증, 국가보훈등록증, 외국인등록증, 장애인등록증, 재외국민 신원확인증 등 6종이다.

행안부는 신규 사업자 선정을 위해 공모를 진행했으며, 개인정보 보호와 보안성 등을 검증하는 적합성 평가를 실시했다. 이번에 서비스를 시작하는 4개 은행은 해당 평가를 모두 통과했다.

모바일신분증 발급 방식은 이용자가 보유한 실물 신분증의 종류와 기존 발급 이력에 따라 달라진다.

IC 신분증을 보유한 경우 스마트폰에 실물 신분증을 태그해 모바일신분증을 발급받을 수 있다. IC 신분증이 없다면 가까운 지정 발급기관을 방문해 대면 방식으로 발급받아야 한다.

기존에 모바일신분증을 발급받은 이력이 있는 삼성전자 스마트폰 이용자는 실물 IC 신분증을 다시 태그하거나 발급기관을 방문하지 않고도 안심인증 절차를 거쳐 기존 신분증을 불러올 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 추가 개방을 통해 국민들이 매일같이 사용하는 친숙한 앱에서 한층 더 쉽고 빠르게 모바일신분증을 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 국민들이 친숙한 앱을 통해 모바일신분증을 안심하고 활용할 수 있도록 관련 제도를 정비하고, 민간과의 협력을 통해 모바일신분증 활용처를 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com