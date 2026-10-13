샤페론, 아토피 스테로이드 장기사용 기전 논문 게재 승인

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인플라마좀·스테로이드 수용체 관계로 효과 감소 기전 제시

누겔 병용 후속 임상 2c·3a상 전략 검토

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 샤페론이 아토피피부염 치료에 사용하는 국소 스테로이드의 장기 사용 시 효과 감소와 금단 반응의 분자적 기전을 설명한 이론 논문의 국제학술지 게재 승인을 받았다.

13일 샤페론에 따르면 성승용 대표 겸 서울대학교 의과대학 교수의 관련 논문이 면역학 국제학술지 '프론티어스 인 이뮤놀로지(Frontiers in Immunology)'에 게재 승인됐다.

이번 논문은 피부과 및 면역학 분야에서 발표된 100여편의 연구를 종합해 국소 스테로이드와 인플라마좀, 스테로이드 수용체 간 관계를 분석한 이론 논문이다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

논문은 기존 대식세포 연구에서 스테로이드가 인플라마좀의 핵심 구성요소인 NLRP3 발현을 증가시킨다는 연구 결과에 주목했다. 이에 따라 스테로이드 사용을 줄이거나 중단할 경우 피부장벽 손상이나 세균, 손상 세포 등이 인플라마좀을 활성화해 염증을 증폭시킬 수 있다는 가설을 제시했다.

또 인플라마좀에 의해 활성화된 카스파제-1이 스테로이드 수용체를 절단한다는 기존 연구 결과를 근거로, 장기 사용 시 약물 반응성이 떨어지고 부작용이 증가할 수 있는 분자적 기전을 설명했다.

샤페론은 인플라마좀 억제제를 스테로이드와 병용할 경우 스테로이드 수용체 손상과 인플라마좀의 민감도를 낮춰 치료 효과를 유지하고 부작용을 줄일 가능성이 있다고 보고 있다. 회사는 이번 논문을 아토피피부염 치료제 후보물질 '누겔'의 후속 병용 임상 전략을 뒷받침하는 이론적 근거로 활용할 계획이다.

누겔은 인플라마좀을 억제하는 방식의 아토피피부염 치료제 후보물질이다. 회사에 따르면 현재까지 4건의 임상시험에서 약 240명이 투여받았으며 약물 관련 중대한 이상반응은 보고되지 않았다.

임상 2b상에서는 1차 평가지표인 습진중증도평가지수(EASI) 변화율에서 위약 대비 통계적 유의성을 확보하지 못했다. 2차 평가지표에서는 4주차 최악의 가려움 점수(Worst Itch NRS)가 3점 이상 개선된 환자 비율이 2% 누겔군에서 39.2%, 위약군에서 20.8%로 나타났다. 통계적 유의확률은 p=0.040이었다. 의사 평가 치료성공률(vIGA-TS)은 1% 누겔군 23.2%, 위약군 9.4%로 집계됐으며 p=0.053을 기록했다.

샤페론은 현재 표준 스테로이드와 누겔을 병용해 증상을 안정시킨 뒤 스테로이드 투여를 중단하고 위약 또는 누겔을 무작위 투여해 재발까지 걸리는 기간을 평가하는 후속 임상 2c·3a상을 검토하고 있다.

회사가 목표로 하는 적응증은 12세 이상 아토피 환자의 스테로이드 치료 후 재발 예방을 위한 유지요법이다. 스테로이드 단기 치료에 불응하거나 치료 중단 후 재발하는 환자를 대상으로 누겔을 스테로이드와 병용하는 전략을 검토하고 있다.

성승용 대표는 "아토피 치료의 패러다임을 '스테로이드 대체'에서 '지금까지 효능이 검증된 스테로이드를 부작용 없이 오래 쓰는' 새로운 병용 전략을 제시할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

winter1004@newspim.com