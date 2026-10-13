한화 K9 차륜형 자주포, 美 육군 제식명 'XM1776' 부여

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美 독립 연도 1776년에서 유래…시제품 납품 후 개발·시험 단계 진입

AUSA 2026서 K9MH 실물 공개…방공·무인체계 기술력도 선보여

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스의 K9 차륜형 자주포(K9MH)가 미국 육군으로부터 미국 독립 연도인 1776년에서 유래한 제식명 'XM1776'을 부여받았다.

한화에어로스페이스는 미국 워싱턴DC에서 열린 미국 육군협회 연례 전시회 'AUSA 2026'에서 미 육군 화력 획득 총괄 프랭크 로사노 중장이 참석한 가운데 K9MH의 제식명 'XM1776'을 공개했다고 13일 밝혔다.

서울 장교동 한화 본사 사옥 전경 [사진=한화에어로스페이스 제공] 2026.06.14 gomsi@newspim.com

제식명은 군에서 사용하는 장비의 공식 분류 명칭이다. 미 육군은 개발·시험 단계 장비에 'X'로 시작하는 제식명을 부여하며, 정식 채택 이후에는 'X'를 제외한 명칭으로 변경한다.

한화에어로스페이스는 지난 8월 미 육군 기동전술화포(MTC) 사업의 K9MH 시제품 공급 계약을 체결한 뒤 이달 시제 1호기를 납품했다. 이번 제식명에 사용된 숫자 '1776'에는 미국 독립 연도의 상징성을 담았다.

한화에어로스페이스는 오는 14일까지 열리는 이번 전시회에 약 300㎡ 규모의 전시관을 마련하고 K9MH 실물을 선보였다. 전시관에는 K9 궤도형 자주포와 동일한 차체를 사용하는 K10 탄약운반차도 함께 배치됐다.

유도탄과 발사대 전시 구역에서는 다연장로켓 천무 발사대와 유도탄 포드 3종, 천무 유도탄 실물 크기 모형을 공개했다. 방공 분야에서는 중거리 지대공유도무기(M-SAM) 발사대와 다기능레이다, 장거리 지대공유도무기(L-SAM) 유도탄과 발사대 등을 전시했다.

무인체계 분야에서는 무장형 무인수상정(MUSV)을 비롯해 소형 드론 탐지·대응용 지휘통제체계와 차륜형 40㎜ 방공시스템 등을 선보였다.

미국 현지 탄약 생산시설 구축 계획도 소개했다. 한화에어로스페이스는 아칸소주 파인블러프 아스널(PBA)에 건설하는 '한화 첨단제조 캠퍼스(HAMC)'의 탄약 생산 공정을 디오라마로 재현했다.

한화시스템은 드론과 소형 무인기 방어에 특화된 '단거리 능동위상배열(AESA) 레이다'를 북미 시장에 처음 공개했다.

한화에어로스페이스 관계자는 "미 육군이 포병과 화력, 해상 전 분야에서 전력 현대화를 빠르게 추진하고 있는 가운데 한화의 지상 방산 역량을 한자리에 모았다"며 "XM1776 시제품의 적기 납품과 앨라배마·아칸소 현지 생산 기반 구축으로 미 육군이 신뢰할 수 있는 파트너로 자리 잡을 것"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com