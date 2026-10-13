농식품부, '임산부 친환경 농산물' 구매자에 7만원 꾸러미 지원

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임산부 지원사업 참여자 대상 캠페인

31일까지 응모… 600명 추첨해 증정

우수 후기 10건에 10만원 상품권 제공

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 친환경 농산물 꾸러미 지원사업에 참여하는 임산부가 국산 밀 제품을 구매하고 후기를 작성하면 추첨을 통해 7만원 상당의 국산 밀 제품 꾸러미를 받을 수 있다. 일반 온라인몰이나 오프라인 매장에서 구매한 제품도 응모할 수 있으며 구매 금액에 제한을 두지 않는다.

농림축산식품부는 임산부에게 건강한 먹거리를 제공하고 국산 밀 소비 기반을 확대하기 위해 오는 31일까지 '국산 밀 소비 캠페인'을 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 캠페인은 올해부터 중앙정부와 지방정부가 함께하는 '임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업'에서 국산 밀 가공 제품을 판매 필수 품목으로 지정한 것을 계기로 마련했다. 소비 체험을 통해 국산 밀의 인지도를 높이고 소비층 확대와 신규 판로 확보를 뒷받침한다는 취지다.

국산 밀 소비캠페인 홍보 안내문 [자료=농림축산식품부] 2026.10.13 rang@newspim.com

임산부 친환경 농산물 지원사업은 국민건강과 지속가능한 농업 기반을 마련하기 위해 친환경 농산물 구매를 지원하는 사업이다. 임산부 1인당 연 24만원 한도로 국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20%를 적용한다. 친환경 농산물과 유기가공식품 등을 꾸러미 형태로 거주지까지 배송한다.

참여 대상은 현재 임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업에 참여하고 있는 임산부다. 친환경 농산물 통합쇼핑몰뿐 아니라 일반 온라인몰과 오프라인 매장에서 구매한 국산 밀 제품으로도 응모할 수 있다.

참여하려면 임산부 친환경 통합쇼핑몰의 이벤트 메뉴에 있는 QR코드로 접속해 대상자 여부를 확인받고 구매 영수증과 후기를 제출하면 된다. ▲밀가루 ▲부침가루 ▲베이커리 제품 등 국산 밀을 원료로 활용한 제품의 구매 사실을 영수증과 사진 등으로 증빙해야 한다.

농식품부는 응모 자격을 충족한 참여자 가운데 600명을 추첨해 11월 중 선정한다. 당첨자에게는 소비자가 기준 1인당 7만원 상당의 국산 밀 제품 꾸러미를 증정한다. 꾸러미는 임산부와 영유아가 선호하는 통밀쌀·저당소면·우리밀 스낵 등을 선별해 구성한다.

구매 후기 가운데 우수 사례 10건도 추가로 선정해 10만원 상당의 상품권을 증정한다. 캠페인은 임산부 친환경 농산물 지원사업 홈페이지와 맘카페 등을 통해 홍보한다.

지원 품목은 ▲유기농산물 ▲무농약농산물 ▲유기가공식품 ▲무농약원료가공식품 ▲유기축산물 ▲유기수산물 ▲무항생제축산물인 한우·돼지고기·유정란 등이다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 "국산 밀로 만든 우수한 제품이 많이 생산되고 있으나 인지도 부족으로 소비 확대에 어려움이 있었다"며 "건강한 먹거리에 관심이 많은 임산부를 대상으로 추진되는 이번 캠페인을 통해 임산부와 영유아에게 국산 밀 제품의 우수성을 알려 가정에서 우리 밀 제품의 소비를 촉진하는 계기가 됐으면 한다"고 강조했다.

rang@newspim.com