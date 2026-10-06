세종시·교육청 "친환경 학교급식 안정적 공급 협력"

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 교육청이 6일 친환경 벼 수확 현장을 찾았다.
- 조상호 시장과 강미애 교육감이 농업인을 격려했다.
- 친환경 쌀 학교급식 공급 협력을 강화하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시와 시교육청이 친환경 농산물 생산 현장을 찾아 농업인을 격려하고 건강한 학교급식과 지역 농업의 상생을 위한 협력을 이어가기로 했다.
6일 시와 교육청에 따르면 조상호 시장과 강미애 교육감은 이날 부강면 친환경 벼 수확 현장을 찾아 농업인을 격려하고 애로사항을 들었다.
이번 방문은 지역 농산물 현물지원 사업을 통해 학교급식에 공급되는 친환경 쌀의 생산 현장을 직접 확인하고 안정적인 친환경 학교급식 공급을 위한 시와 교육청의 협력을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 조 시장과 강 교육감은 친환경 벼 베기 시연에 참여한 뒤 농업인들과 만나 친환경 농업의 지속 가능성과 학교급식 공급 현황 등에 대한 의견을 나눴다.
강 교육감은 "철저한 품질 관리를 거쳐 생산된 친환경 쌀이 학교급식에 안정적으로 공급될 수 있도록 세종시와 지속적으로 협력하겠다"며 "아이들에게 건강하고 안전한 학교급식을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
조 시장은 "성장기 아이들의 건강한 학교급식을 위해 현장에서 땀 흘리는 농업인 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 고품질의 건강한 친환경 쌀을 생산할 수 있도록 농업환경을 지원하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com