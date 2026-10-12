2012 런던·2018 리우 올림픽 金 기보배, 국립스포츠박물관에 개인 장비 기부

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 12일 기보배의 스포츠 스타 기증 릴레이 참여를 알렸다.
- 기보배는 런던올림픽 장비와 일기장, 루틴 카드를 박물관에 기증했다.
- 그는 유물의 보존 필요성을 들어 박물관 전시를 바랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단) 국립스포츠박물관에 전 양궁 국가대표 기보배도 참여했다.
체육공단은 12일 "국립스포츠박물관이 추진 중인 '스포츠 스타 기증 릴레이'에 세계 양궁 역사에 한 획을 그은 전 양궁 국가대표이자 광주여대 스포츠재활학과 기보배 교수가 참여했다"고 밝혔다.
대한민국 양궁의 황금기를 이끈 기 교수는 지난 2012년 '제30회 런던 올림픽'에서 여자 개인전과 단체전 금메달을 휩쓸며 2관왕에 올랐다. 2016년 '제31회 리우데자네이루 올림픽'에서도 개인전 동메달과 단체전 금메달을 획득한 대한민국 대표 스포츠 영웅이다.
기보배 교수는 이번 기증 릴레이를 통해 '런던 올림픽' 당시 실제로 사용했던 활과 화살, 화살 통을 비롯해 대회 전 극도의 긴장감 속에서 마음을 다스렸던 일기장과 루틴 카드 등을 국립스포츠박물관에 기증했다.
기증된 유물들은 기 교수의 선수 생활 속 뜨거운 땀방울과 영광이 고스란히 녹아 있는 분신과도 같은 자료다.
특히, 런던 올림픽에서 사용한 장비는수많은 훈련과 올림픽 무대를 향한 노력의 상징이자, 기보배 교수가 꼼꼼히 관리해 온 그의 집념이 담겼다. 역사·학술적 소장 가치가 높은 유물로 평가받고 있다.
기 교수는 "소중히 간직해 온 유물들이지만 화살통 가죽이 갈라지는 등 세월의 흔적이 남는 것을 보고, 전문적인 보존 관리가 더 의미 있다고 판단했다. 이 유물들이 단순히 과거의 기록에 머물지 않고, 박물관을 찾는 많은 분이 직접 보시며 선수들의 땀과 눈물이 역사로 기억되길 바란다"고 기증을 결심한 이유를 밝혔다.
한편, 하형주(유도), 김준호(펜싱), 한현숙(핸드볼) 같은 시대를 풍미한 스포츠 영웅들이 참여 중인 '스포츠 스타 기증 릴레이'의 자세한 내용은 국립스포츠박물관 공식 유튜브 및 인스타그램 채널에서 확인할 수 있다
willowdy@newspim.com