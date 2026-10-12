[종합] 올해 노벨 경제학상에 홀·우드포드… 거시경제 안정화 정책의 미시경제학적 토대 마련

AI 핵심 요약beta
- 로버트 홀과 마이클 우드포드가 13일 노벨 경제학상을 받았다
- 왕립과학원은 현대 거시경제 안정화 이론을 구축했다고 밝혔다
- 신케인스주의 모형과 포워드 가이던스가 핵심 공로다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 올해 노벨 경제학상은 경기 침체와 과열을 완화하기 위한 현대 거시경제 안정화 정책의 이론적 토대를 구축한 경제학자 2명에게 돌아갔다.
스웨덴 왕립과학원은 13일(현지시간) "로버트 E. 홀(78) 미국 스탠퍼드대 후버연구소 선임연구원과 마이클 우드포드(67) 미국 컬럼비아대 교수를 올해 노벨 경제학상 공동 수상자로 선정했다"고 발표했다.
왕립과학원은 "두 학자는 거시경제 안정화 정책에 미시경제학적 기초를 마련함으로써 현대 거시경제학의 새로운 패러다임을 제시했다"며 "이들이 개발한 신(新)케인스주의(New Keynesian) 거시경제 모형은 현재 세계 각국 중앙은행과 정부가 경제를 분석하고 통화·재정정책을 설계하는 핵심 도구로 활용되고 있다"고 선정 이유를 설명했다.
존 해슬러 노벨 경제학상 심사위원장은 "수상자들의 연구는 세계 각국 중앙은행과 정부가 사용하는 경제 모형에 견고한 이론적 토대를 제공했다"며 "에너지 위기나 소비 급감과 같은 충격에도 보다 효과적으로 대응할 수 있게 됐다"고 말했다.
경제는 호황과 침체를 반복하는 경기순환을 겪는다. 정부와 중앙은행은 금리와 재정지출을 조정해 경기 과열을 억제하거나 침체를 완화하는 안정화 정책을 펴지만, 1970년대 오일쇼크 당시에는 높은 실업과 높은 물가상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션이 발생하면서 기존 케인스주의 모형의 한계가 드러났다.
홀 교수와 우드포드 교수는 이러한 문제를 해결하기 위해 거시경제를 개별 가계와 기업의 의사결정에서 출발하는 미시경제학적 토대 위에 다시 세웠다. 가계와 기업이 미래를 내다보며 소비와 저축, 가격을 결정한다는 점을 모형에 반영해 정부와 중앙은행의 정책이 실제 경제에 어떤 영향을 미치는지를 보다 정교하게 설명할 수 있도록 했다.
특히 정부와 중앙은행이 앞으로의 정책 방향을 어떻게 제시하느냐에 따라 기업과 가계의 기대가 달라지고, 이러한 기대 변화가 현재의 투자와 소비, 물가에 영향을 준다는 점을 체계적으로 규명한 것이 이들의 가장 큰 공로로 평가된다. 오늘날 주요 중앙은행이 활용하는 금리 전망 제시와 정책 커뮤니케이션, 이른바 '포워드 가이던스(Forward Guidance)'도 이러한 연구 성과를 토대로 발전했다.
왕립과학원은 "수상자들의 연구는 글로벌 금융위기와 코로나19 팬데믹, 에너지 가격 급등 등 최근 세계 경제가 겪은 다양한 충격에 대응하는 과정에서 정책 당국이 활용한 현대 거시경제 모형의 이론적 기반이 됐다"며 "경제 안정화 정책의 효과를 설명하고 정량적으로 분석하는 데 결정적인 기여를 했다"고 평가했다.
올해 노벨상은 첫 시상이 이뤄진 지 125주년을 맞았다. 노벨재단은 이를 기념해 올해부터 상금을 기존 1100만 스웨덴크로나에서 1200만 스웨덴크로나로 인상했다.
시상식은 알프레드 노벨의 기일인 오는 12월 10일 스웨덴 스톡홀름(생리의학·물리학·화학·문학·경제학상)과 노르웨이 오슬로(평화상)에서 열린다.