전북 햇빛소득마을 76곳 선정…민관 협력·사업 추진 '속도'

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 12일 햇빛소득마을 76곳 지원 협력을 강화했다.
- 도는 관계기관·민간과 사업 준비 상황과 현안을 점검했다.
- 3차 공모 대응과 신규 마을 발굴도 이어가기로 했다.
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2차 공모 59곳 조건부 선정…부지 확보·자금조달·전력계통 연계 등 후속 지원 강화
[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 햇빛소득마을 공모에 선정된 도내 76개 마을의 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 관계기관 및 민간기업과 협력체계를 강화한다고 12일 밝혔다.
전북자치도는 이날 도청에서 재생에너지종합서비스기업(ReSCO) 간담회와 햇빛소득마을 민관합동 현장지원단 회의를 열고 마을별 사업 준비 상황과 주요 현안을 점검했다.
이번 회의는 공모 선정 성과를 실제 사업 추진으로 연결하고 마을별 여건에 맞는 지원체계를 마련하기 위해 개최됐다.
이날 도와 14개 시군, 전북지방환경청, 한국전력공사 전북본부, 한국에너지공단 전북지역본부, 한국전기안전공사 전북본부 및 도내 ReSCO 기업 관계자 등 80여 명이 참석했다.
지난 7일 발표된 햇빛소득마을 2차 공모에서는 도내 12개 시군 74개 마을이 신청해 59개 마을이 선정됐다. 1차 공모에서 선정된 17개 마을을 포함하면 도내 선정 마을은 총 76곳으로 늘어나 주민 주도의 재생에너지 사업 참여가 확대되고 있다.
조건부로 선정된 59개 마을은 앞으로 6개월 이내에 조합 구성, 사업부지 확보, 자금조달, 전력계통 연계 등 필요한 사항을 보완하고 본격적인 인허가 절차에 들어갈 예정이다.
도는 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 어려움을 줄이기 위해 유휴부지 발굴·확보, 전력계통 접속 및 에너지저장장치(ESS) 설치 검토, 주민 자부담금 등 자금조달 방안, 이격거리 기준과 신재생에너지공급의무화(RPS) 제도 개편 대응 등을 중점적으로 논의했다.
특히 시군과 한국농어촌공사, 한국수자원공사 등 관계기관이 협력해 활용 가능한 부지를 발굴하고 한국전력공사 등과 전력계통 연계 가능성을 사전에 검토하기로 했다.
아울러 ReSCO 기업들의 현장 애로사항을 청취하고 사업계획 수립과 인허가 과정에 필요한 행정적 지원 방안도 모색했다.
행안부는 오는 30일까지 햇빛소득마을 3차 공모를 진행하며 선정 결과는 12월 말 발표할 예정이다. 전북자치도는 기존 선정 마을의 사업 준비를 지원하는 한편 신규 참여 마을 발굴과 공모 대응을 위해 시군 및 유관기관과 협력을 이어갈 계획이다.
lbs0964@newspim.com