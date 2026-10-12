화성시 '불기 2570년 용주사 국행 무차회' 통해 다양한 프로그램 마련

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 16일부터 용주사 국행 무차회를 연다.
- 정조대왕 왕실 전통을 되살린 불교의례다.
- 전통문화 체험과 세미나도 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 16일부터 18일까지 3일간 대한불교조계종 제2교구 효찰대본산 용주사에서 '불기 2570년(2026년) 용주사 국행 무차회'가 봉행된다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 조선 정조대왕 당시 왕실이 주최했던 국행 무차회의 전통을 되살리는 자리로, 본식은 18일 오전 8시 30분 용주사 경내에서 진행된다. 국행 무차회는 모든 중생에게 불법의 공덕을 평등하게 나누고 행복과 안정을 기원하는 불교의례인 '수륙무차평등재의'다.
용주사는 전신 사찰인 갈양사의 수륙도량 전통과 정조 14년(1790년) 왕실이 무차회를 주최했다는 기록을 바탕으로 그 전통을 이어오고 있다. 갈양사의 수륙도량 전통은 고려 광종 22년으로 거슬러 올라간다.
특히 이번 행사에는 정조대왕의 6대손인 이준 황손과 황실 가족, 용주사 사부대중이 참여해 황실 제례와 불교의례가 어우러진 당시 무차회의 모습을 재현할 예정이다.
행사 기간에는 본식에 앞서 시민들이 함께 즐길 수 있는 다양한 전통문화 프로그램도 마련된다. 16일 오전 10시에는 국보 천보루에서 성효스님의 선화전 '오늘을 살아가는 사람들을 위한 작은 위로' 기념식이 열린다.
선화전은 16일부터 22일까지 이어지며 용주사를 찾는 시민 누구나 관람할 수 있다. 같은 날 오후 1시에는 용주사 템플스테이관에서 '용주사 국행 무차회 국가무형유산 지정을 위한 세미나'가 개최된다. 전문가들의 발표와 종합토론을 통해 용주사 국행 무차회의 역사적 의미와 문화적 가치, 왕실과의 관계 등을 살펴보고 보존·전승을 위한 과제를 논의할 예정이다.
17일 오전 10시부터 오후 3시까지는 용주사 경내에서 조포사 체험 행사인 '두부야 놀자! 황실과 함께!'가 열린다. 왕실 제례에 쓰이는 두부를 만들어 공급하던 사찰인 '조포사'로서 용주사가 지닌 역사적 전통을 바탕으로, 전통 두부 만들기 재현과 궁중복식 체험, 포토존 등이 마련된다. 재현한 두부를 시민과 관광객에게 나누는 행사도 진행된다.
정명근 화성특례시장은 "이번 국행 무차회가 왕실과 불교의 전통이 어우러진 용주사의 역사적 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "시민들이 다양한 전통문화 프로그램에 참여하며 우리 문화유산을 가까이에서 즐기고 그 안에 담긴 나눔과 평등의 의미를 함께 되새기길 바란다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com