평택 첫 '편하G 버스' P8101번 개통…화양지구~서울교대역 정식 운행

AI 핵심 요약beta
- 평택시는 12일 P8101번 편하G버스를 개통했다.
- 화양지구와 서울교대역을 잇는 출퇴근 맞춤형 노선이다.
- 평일 하루 6회만 운행하며 교통불편 완화를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택 안중 화양지구에서 서울교대역을 잇는 '경기 편하G버스' P8101번 노선이 정식 운행에 들어갔다.
12일 시에 따르면 노선 개통 당일 P8101번 개통을 기념하는 현장 시승식을 시작으로 실제 버스 운행 상황과 시민 이용 편의를 직접 점검했다.
시승식에는 최원용 평택시장도 개통 첫날 버스에 직접 탑승해 주요 운행 구간을 이동하며 경기 편하G버스의 현장 상황을 면밀히 살폈다.
이번에 신설된 P8101번 버스는 평택 서부권역인 화양지구에서 출발해 청북신도시를 거쳐 서울교대역까지 직결하는 출퇴근 맞춤형 광역 노선으로 운행 시간은 직장인들의 출퇴근 시간대에 집중 배치됐다.
출근 시간대에는 연화초등학교 기점 기준 오전 6시 30분, 7시, 7시 30분에 순차적으로 출발해 서울교대역까지 운행한다.
또 퇴근 시간대에는 서울교대역 14번 출구에서 오후 6시 30분, 7시, 7시 30분에 화양지구 방향으로 출발하며 P8101번 노선은 주말과 공휴일을 제외한 평일에만 하루 총 6회 운행된다.
이번 노선 개통은 그동안 대중교통 인프라가 상대적으로 부족했던 평택 서부권역에서 서울 강남권으로 출퇴근하던 시민들의 교통 불편을 대폭 완화할 것으로 기대된다.
최원용 평택시장은 "평택에서 서울로 출퇴근하는 시민들의 고된 출퇴근길 불편을 덜어드리기 위해 평택시 최초의 경기 편하G버스를 도입하게 됐다"라며 "시민들이 안전하고 편리하게 서울을 오갈 수 있도록 향후 이용 상황을 꼼꼼히 모니터링하겠다"고 말했다.
시는 이번 P8101번 노선 개통을 시작으로, 향후 광역 교통 수요가 높게 나타나는 주요 거점 지역을 중심으로 '편하G 버스' 노선을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.
krg0404@newspim.com