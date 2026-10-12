파주시, 17~18일 임진각서 '파주개성인삼축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 17~18일 임진각서 제21회 파주개성인삼축제를 연다.
- 17일 요리경연대회와 개막식, 인삼비빔밥 시식이 진행한다.
- 18일 마라톤·서커스·공연이 열리고 무료 주차·셔틀을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 오는 17~18일 이틀간 임진각 관광지에서 '제21회 파주개성인삼축제'를 개최한다고 12일 밝혔다.
올해로 21회를 맞는 이번 축제는 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 풍성한 프로그램으로 꾸며진다.
축제 첫날인 17일 오전에는 파주장단삼백(쌀, 콩, 인삼)을 주제로 실력 있는 요리사들이 경연을 펼치는 '제17회 파주장단삼백 요리 전국 경연대회'가 열린다.
개막식에서는 파주시와 시의회, 파주시립예술단이 함께하는 무대가 마련되며 인삼 비빔밥 만들기와 무료 시식으로 방문객들이 먹는 즐거움을 함께 나눌 수 있도록 했다.
오후에는 청년·청소년들이 재능과 끼를 선보이는 무대가 이어진다. 올해 처음 운영하는 달빛극장에서는 영화 '승부'를 상영하고 다과도 무료로 제공한다.
18일에는 건강함을 상징하는 파주인삼을 주제로 한 '파주인삼 마라톤'과 서커스 공연, 인삼 경매에 이어 가수 소찬휘, 민수현 등이 출연하는 흥겨운 무대가 펼쳐진다.
축제 현장에서는 가족 방문객들을 위한 차량(투어링카)이 운행되며 임진각 야외 보조 주차장과 평화 주차장을 무료로 이용할 수 있다. 또 문산역~행사장 순환 버스도 운영한다.
skyimhan@newspim.com