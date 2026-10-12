안성시, 주요 개발사업 인허가 전면 검토…'TF 특별점검' 착수

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 12일 개발사업 인허가 특별점검 TF를 구성했다.
- 19일부터 물류·산단 인허가 전반을 집중 점검한다.
- 검찰 수사 중 사업은 절차를 보류하고 결과를 공개한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 최근 발생한 개발사업 관련 의혹에 대한 시민들의 우려를 해소하고 행정 신뢰도를 높이기 위해 주요 개발사업 인허가에 대한 특별점검에 나선다.
12일 시에 따르면 부시장을 총괄 단장으로 하는 한시적 조직인 '개발사업 점검 TF'를 구성해 오는 19일부터 본격적인 특별점검에 착수한다.
이번 점검은 물류단지와 산업단지를 비롯한 관내 주요 개발사업의 인허가 업무 전반을 대상으로 실시되며 TF는 ▲인허가 법령 준수 여부▲허가의 적정성 및 특혜 여부▲진행 중인 사업의 문제점 진단 및 대책▲향후 분쟁 소지 등을 집중적으로 확인한다는 계획이다.
특히 시는 점검의 객관성과 전문성을 확보하기 위해 도시계획 및 인허가 관련 외부 전문가들을 적극적으로 참여시킬 예정이다.
또한 현재 검찰 수사가 진행 중인 개발사업에 대해서는 행정절차 위반 여부가 아직 확인되지 않았으나 선제적 조치로 특별점검 기간 동안 관련 행정절차를 전면 보류하기로 했다.
시는 이번 점검 결과를 바탕으로 인허가 처리 시스템 개선안과 부정청탁 근절 가이드라인을 수립하기로 하고 최종 결과는 안성시의회와 시민들에게도 투명하게 공개하기로 했다.
김보라 안성시장은 "최근 공직자의 불미스러운 사건으로 시민 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 시정을 책임지는 시장으로서 무거운 책임감을 느낀다"며 "이번 점검을 계기로 인허가 행정 전반을 철저히 살펴보고 잘못되거나 부족한 점을 빈틈없이 보완해 투명한 행정 체계를 다지겠다"고 말했다.
lsg0025@newspim.com