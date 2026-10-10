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[박신자컵] '강이슬 더비' 우리은행, KB 65-63 제압…3년 만의 결승 진출

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  • 아산 우리은행이 10일 청주 KB를 65-63으로 꺾고 박신자컵 결승에 올랐다.
  • 강이슬이 18점 8리바운드, 김단비가 17점 7리바운드로 승리를 이끌었다.
  • 우리은행은 11일 후지쓰와 맞붙어 대회 첫 우승에 도전한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=아산 우리은행이 청주 KB를 물리치고 2026 KB국민은행 박신자컵 결승에 진출했다.

우리은행은 10일 청주체육관에서 열린 KB와 대회 준결승전에서 65-63으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 우리은행 김단비, 강이슬이 10일 청주체육관에서 열린 박신자컵 준결승에서 팀의 승리를 도왔다. [사진=WKBL] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

이날 경기 전부터 '강이슬 더비'로 큰 관심을 받았다. 국가대표 슈터인 강이슬은 이번 시즌을 앞두고 자유계약선수(FA) 계약을 통해 KB에서 우리은행으로 이적했다. 계약규모는 연간 4억 2000만원 수준이다.

이적 후 처음으로 KB 홈구장인 청주체육관을 밟은 강이슬은 이날 양 팀 최다인 18점 8리바운드로 우리은행 승리에 힘을 보탰다. 김단비는 17점 7리바운드, 이명관은 12점 6리바운드를 올렸다.

KB에서는 허예은이 15점 8어시스트로 분투했지만 패배로 고개를 숙였다.

이날 양 팀은 1쿼터 내내 치열한 공방전을 벌였다. KB가 16-14로 근소한 리드를 잡았다.

2쿼터 시작부터 김단비의 3점슛이 나오며 우리은행이 17-16으로 역전했다. KB는 나윤정의 외곽포로 맞섰지만, 김단비, 심성영의 3점슛으로 우리은행이 25-19까지 점수 차를 벌렸다.

강이슬은 이날 외곽포 대신 페인트존을 공략했다. 자유투로 득점을 올린 데 이어 골밑슛 넣었고, 우리은행은 36-28로 리드를 잡은 채 전반을 마무리했다.

3쿼터에서 우리은행 아시아쿼터 카타야마 나나가 득점을 올려 42-30으로 두 자릿수 점수 차를 만들었다.

3쿼터에도 우리은행의 기세는 이어졌다. 카타야마 나나가 2점슛을 성공시키며, 스코어는 40-30이 됐다. 두 팀의 격차도 두 자릿수로 벌어졌다.

[서울=뉴스핌] KB 박지수와 허예은이 10일 청주체육관에서 열린 박신자컵 준결승에서 득점 후 기뻐하고 있다. [사진=WKBL] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

KB도 쉽게 물러서지 않았다. 허예은과 이채은이 내외곽에서 득점포를 가동하며 추격에 나섰다. 여기에 박지수까지 어시스트를 더해 35-44로 추격했다. 하지만 우리은행이 강이슬과 카타야마의 3점슛을 더해 54-45로 여전히 리드를 잡은 채 3쿼터를 마쳤다.

4쿼터에서 우리은행은 이명관, 강이슬의 연속 득점으로 좋은 분위기를 이어가는 듯했다. 하지만 KB의 추격도 매서웠다. 허예은의 3점포로 흐름을 되찾은 KB는 윤예빈의 득점으로 50-63으로 따라붙었다. 또 허예은과 이윤민의 3점슛이 잇달아 터졌다. 송윤하까지 골밑 득점을 더하며 58-63까지 따라붙었다. 경기 종료 1분 전 KB 사카이 사라의 3점슛으로 61-65를 만들었다. 

하지만 KB의 끈질긴 추격은 거기까지였다. 사카이의 골밑슛이 들어가지 않았고, 김단비가 리바운드를 했다. 경기 종료 단 1초를 남기고 송윤하의 득점으로 63-65까지 따라붙었지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다. 우리은행은 끝까지 리드를 지켜 결승 진출에 성공했다.

우리은행은 오는 11일 오후 5시 같은 곳에서 열리는 대회 결승전에서 2025-2026시즌 일본 W리그 3위인 후지쓰와 대결한다.

우리은행은 3년 전 대회 결승에서 일본 팀인 도요타 안텔롭스에 패해 준우승한 바 있다. 3년 만에 다시 치르는 한일전에서 대회 첫 우승과 후지쓰의 3연패 저지에 나선다. 

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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