[프로농구] 개막 첫 승 신고 가스공사, 현대모비스 81-75 제압

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대구 한국가스공사가 라건아를 앞세워 3연패를 끊고 개막 첫 승을 거뒀다.

대구 한국가스공사는 10일 울산 동천체육관에서 치른 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 울산 현대모비스와 경기에서 81-75로 이겼다. 개막 3연패를 끊고 첫 승을 신고했다. 가스공사는 1승 3패, 현대모비스는 개막 3연패를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 대구 한국가스공사 라건아가 10일 울산 동천체육관에서 열린 2026=2027 KCC 프로농구 정규시즌 울산 현대모비스와 경기에서 골밑슛을 넣고 있다. [사진=KBL] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

이날 가스공사 외국인 선수들의 활약이 빛났다. 라건아가 25점 10리바운드, 케베 알루마도 26점 14리바운드로 나란히 더블더블을 기록했다.

현대모비스 이우석이 21득점, 게이지 프림이 20득점 15리바운드로 분전했지만 패배를 막지 못했다.

1쿼터에서는 가스공사 알루마와 샌조세프 벨란겔이 각각 10점, 7점을 넣었다. 현대모비스는 다리우스 베즐리, 이우석, 조한진의 3점슛을 앞세우며 21-21로 팽팽한 줄다리기를 이어갔다.

하지만 2쿼터 현대모비스는 15점에 그쳤고, 가스공사는 알루마가 3점슛 3개 포함 15점을 넣었다. 덕분에 가스공사가 전반을 46-36으로 앞선 채 마무리했다.

3쿼터에는 양 팀 모두 많은 점수를 내지 못했다. 하지만 가스공사 라건아가 꾸준히 득점을 올리며 점수 차를 유지해 61-50으로 리드를 계속 잡았다.

[서울=뉴스핌] 울산 현대모비스 이우석이 10일 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027KCC 프로농구 정규리그 대구 한국가스공사와 경기에서 가스공사 알루마를 피해 돌파하고 있다. [사진=KBL] 2026.10.10 willowdy@newspim.com

가스공사가 11점 차로 앞선 채 맞은 4쿼터에서 현대모비스는 게이지 프림의 골 밑 플레이와 박무빈의 외곽포로 추격에 나섰다. 하지만 가스공사는 벨란겔과 라건아가 꾸준히 점수를 더해 리드를 지켰다.

현대모비스도 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 따며 조기 전역한 이우석이 분전하며 경기 끝까지 추격에 나섰다. 경기 종료 10초를 남기고 이우석이 득점을 올려 75-80까지 추격했다.

우동혁의 자유투로 6점까지 벌어지자, 이우석은 경기 종료 2초를 남기고 3점슛을 시도했다. 하지만 이날 양 팀 최다 득점을 기록한 알루마가 수비 리바운드를 잡아내 81-75 승리를 지켰다.

willowdy@newspim.com