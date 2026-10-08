세종한글축제, 다회용기 15만개 투입…친환경 축제로 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 9~11일 세종한글축제를 친환경 축제로 운영했다.
- 다회용기 15만개를 푸드트럭 등 37곳에 공급했다.
- 플라스틱 폐기물 약 2t 감축을 기대했다.
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푸드트럭·팝업스토어에 공급…반납부스 4곳 운영
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 한글날 연휴에 열리는 세종한글축제를 일회용품 사용을 줄이고 자원순환을 실천하는 친환경 축제로 운영한다. 다회용기 15만 개를 축제 현장에 공급해 플라스틱 폐기물 약 2t을 줄인다는 계획이다.
8일 시에 따르면 오는 9~11일 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 열리는 세종한글축제에 다회용기 15만 개를 지원한다.
다회용기는 축제 기간 푸드트럭 37대와 세종파닭 팝업스토어에 공급된다. 시민과 방문객들이 사용한 용기를 쉽게 반납할 수 있도록 호수공원 1곳과 중앙공원 3곳 등 모두 4곳에 반납부스를 설치한다.
행사장 내에는 안내요원을 배치해 반납 절차를 안내하는 등 이용자 편의성을 높일 예정이다. 사용한 다회용기는 7단계 세척 공정을 거쳐 재사용해 다회용기의 위생과 안전성을 확보하고 자원순환 효과도 높일 계획이다.
시는 이번 다회용기 지원으로 플라스틱 폐기물 약 2t을 감축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
앞서 지난 7월 열린 조치원 복숭아축제에서도 다회용기를 활용했다. 당시 푸드트럭 10대와 먹거리장터 2곳에 다회용기 5만2460개를 지원해 플라스틱 폐기물 617㎏을 줄이고 온실가스 배출량도 약 2.5t 감축했다.
시는 오는 30일부터 열리는 보헤미안 뮤직페스티벌에도 다회용기를 지원할 예정이다.
유병학 자원순환과장은 "다회용기 사용은 일회용품과 플라스틱 폐기물을 줄이는 것은 물론 시민들이 일상에서 자원순환의 가치를 체감할 수 있는 좋은 기회"라며 "생활 속 다회용기 사용 문화가 정착되도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com