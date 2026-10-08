한글날 연휴 세종중앙공원서 과학·드론 체험

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 9~11일 세종중앙공원서 과학집현전을 연다.
- 과학마술·로봇공연과 체험부스를 무료 운영했다.
- 드론·에어로켓 체험은 사전신청이 필요했다.
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과학마술·로봇 공연·드론 조종 등 무료 체험
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 한글날 연휴 세종중앙공원에서 과학과 드론을 직접 체험할 수 있는 행사가 열린다.
8일 세종시에 따르면 시는 오는 9~11일 세종중앙공원에서 '2026 세종과학집현전'을 진행한다.
이번 행사는 시민들이 다양한 체험을 통해 과학 원리를 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 마련됐다. 같은 기간 열리는 '2026 세종한글축제'와 연계해 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다.
행사 첫날인 9일에는 과학 원리를 마술로 풀어내는 과학마술공연과 네 발로 움직이는 로봇공연이 관람객을 맞는다.
상시 운영하는 과학기술 체험부스에서는 에어로켓 비행단, AR레이서, 로봇 오목, 로봇축구 아카데미, 나만의 태양광 자동차 만들기, 달탐사 로버 작전 등 과학 원리를 자연스럽게 익힐 수 있는 프로그램을 진행한다.
드론을 직접 조종해볼 수 있는 체험도 준비됐다. 드론특화 체험부스에서는 드론 인형뽑기, 코딩 드론 축구 챌린지, 가상 비행 시뮬레이터 등을 운영해 드론 비행과 코딩을 체험할 수 있도록 했다.
'에어로켓 비행단'과 '나만의 태양광 자동차 만들기'는 홈페이지를 통해 사전 신청해야 참여할 수 있다. 그 외 프로그램은 행사 기간 현장에서 자유롭게 참여할 수 있으며, 모두 무료로 운영된다.
류제일 경제산업국장은 "시민 누구나 과학을 가깝게 느낄 수 있도록 다양한 체험 프로그램을 준비했다"며 "한글날 연휴 가족과 함께 세종중앙공원을 찾아 과학의 즐거움을 마음껏 누리시길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com