시선AI "유온로보틱스, 성주월항농협 APC에 AI 물류로봇 공급"

AI 핵심 요약beta
- 시선AI 자회사 유온로보틱스가 8일 성주월항농협 APC에 AI 물류로봇을 공급했다.
- 기술 실증과 정부 지원사업을 거쳐 첫 상용 공급계약으로 이어졌다.
- 참외 피킹·패킹 자동화해 보은·제주 등으로 확대하겠다고 밝혔다.
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한화로보틱스 협력 첫 성과…전국 APC 공급 확대 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 인공지능(AI) 기업 시선AI의 자회사 유온로보틱스가 경북 성주월항농협 산지유통센터(APC)에 AI 기반 물류 자동화 로봇 시스템을 공급한다.
8일 시선AI에 따르면 유온로보틱스는 성주월항농협 APC와 AI 기반 물류 자동화 로봇 시스템 상용 공급계약을 체결했다. 기술 실증(PoC)과 정부 지원사업을 거쳐 실제 현장 운영을 위한 상용 계약으로 이어진 첫 사례다.
유온로보틱스는 농협 APC 현장에서 기술 실증을 진행한 뒤 지난 4월 체결된 농협 APC 인공지능 전환(AX) 생태계 구축 업무협약을 기반으로 농림축산식품부의 'AI 응용제품 신속상용화 지원사업'에 참여했다. 관련 정부사업 규모는 총 27억원이다.
이번에 공급되는 시스템은 비닐로 소포장된 참외의 피킹과 패킹 등 후속 공정을 자동화한다. 유온로보틱스는 크기와 형태, 무게가 일정하지 않은 농산물을 인식한 뒤 로봇이 파지 지점과 적재 공간을 계산하도록 AI 기술을 적용했다.
이번 계약은 지난 8월 시선AI·유온로보틱스와 한화로보틱스가 체결한 '비정형 난공정 로봇 자동화 사업 공동 협력' 업무협약 이후 첫 상용 공급 사례이기도 하다.
협약 이후 구성된 태스크포스(TF)는 시선AI의 비전 AI 기술과 유온로보틱스의 로봇 제어 기술, 한화로보틱스의 협동로봇 플랫폼을 결합한 통합 턴키(Turn-key) 솔루션을 개발했다.
회사는 성주 참외 APC 구축 경험을 바탕으로 보은 사과, 제주 감귤 등 다른 산지유통센터로 공급을 확대할 계획이다. 한화로보틱스도 현장 영업에 공동 참여한다.
시선AI는 전국 APC가 약 560개소 규모이며 정부가 스마트 APC 구축을 2027년 100개소, 2030년 300개소까지 확대하는 정책을 추진하고 있다고 설명했다. 회사는 관련 정책 확대에 맞춰 추가 수주를 추진할 방침이다.
박영룡 유온로보틱스 대표는 "당사 기술을 처음 검증한 현장이 첫 상용 고객으로 전환된 것은 당사 피지컬 AI 솔루션의 현장 경쟁력을 방증하는 것"이라며 "정부의 스마트 APC 확대 정책에 발맞춰 국내 시장을 빠르게 선점하고, 나아가 미주, 유럽, 일본, 동남아 등 글로벌 시장 진출에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com