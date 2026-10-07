용인특례시, 16~18일 용인중앙시장서 '별빛마당 야시장' 개최

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 16일부터 18일까지 별빛마당 야시장을 연다.
- 행사는 매일 오후 3시부터 밤 10시까지 용인중앙시장에서 진행된다.
- 경희대 공연과 60여 개 먹거리·체험 부스가 마련됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 오는 16일부터 18일까지 3일간 용인중앙시장에서 '제8회 별빛마당 야시장'을 개최한다고 7일 밝혔다.
별빛마당 야시장은 행사 기간 매일 오후 3시부터 밤 10시까지 운영된다. 개막식은 16일 오후 7시에 열린다.
지난 2023년 처음 개최된 별빛마당 야시장은 시민들의 호응을 바탕으로 용인을 대표하는 전통시장 야간축제로 자리 잡았다.
용인시는 전통시장에 문화·관광 콘텐츠를 결합해 시민들에게 새로운 여가 공간을 제공하고 상인들에게는 매출 증대와 시장 활성화 기회를 제공한다는 계획이다.
올해 행사에서는 경희대학교와 연계한 축하 무대가 마련된다. 경희대 포스트모던음악학과 학생들은 직접 작곡한 '용인중앙시장 주제가'를 관객들에게 선보일 예정이다.
행사 기간 중앙무대와 버스킹존에서는 다양한 장르의 공연이 이어진다.
개막일인 16일에는 용인문화재단 소속 아임버스커와 초대 가수의 공연이 진행된다.
17일에는 시민 참여 프로그램인 '나도 가수다' 본선과 마술·국악 공연이 펼쳐진다.
18일에는 국악과 댄스, 버스킹 등 다양한 공연이 관객들을 만난다.
맥주·전통주 양조장과 푸드트럭, 지역 먹거리 판매팀 등 60여 개 업체와 팀이 참여해 다양한 메뉴를 선보인다.
이와 함께 가족 단위 방문객을 위한 피크닉존과 플리마켓, 체험 부스도 운영된다.
시는 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 축제 공간을 조성할 예정이다.
이상일 용인시장은 "전통시장과 지역문화를 연결하는 용인의 대표 야간축제인 별빛마당 야시장이 시민과 용인을 찾는 방문객에게 즐거운 추억과 특별한 경험을 선사하는 축제가 되길 바란다"고 말했다.
이어 "방문객들이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 운영과 안전관리에 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.
seraro@newspim.com