민경선 고양특례시장, 일산1·2동 주민 찾아 현장 소통

AI 핵심 요약beta
- 민경선 고양특례시장이 6일 일산1동·2동을 찾아 공감토크를 진행했다.
- 사전 건의와 현장 의견을 함께 듣고 즉석 민원도 검토했다.
- 시는 44개 동을 순회하며 시민소통 행정을 이어가기로 했다.
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일산동 지구단위계획 현장 직접 방문
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 민경선 고양특례시장이 지난 6일 일산 1동과 일산 2동을 잇달아 찾아 '2026 열린 주민소통 공감토크'를 진행하고 간담회 후 건의 현장까지 직접 살피며 현장 소통을 이어갔다.
7일 고양특례시에 따르면 민선 9기에서 추진하는 '2026 열린 주민소통 공감 토크'는 사전에 접수한 건의뿐 아니라 행사장에서 제기되는 의견까지 폭넓게 듣는 방식으로 운영된다.
일산1동에서는 현산중학교 후문 인도 확장, 주민자치위원회 위원 위촉 방식 변경, 6통 빈집 밀집 구역 방범용 CCTV 설치 등 안전과 주민자치 관련 안건이 사전 건의됐다.
시는 구 안전건설과와 주민자치과, 스마트시티과 등 관련 부서의 검토 내용을 토대로 사업 가능성과 추진 방향을 답변했다.
일산동 605-98번지 일원 지구단위계획구역 실효 관련 의견 등이 추가로 나왔다. 민 시장은 간담회를 마친 뒤 해당 지역을 직접 찾아 주변 여건을 살펴보고 주민들이 제기한 문제를 현장에서 확인했다. 이어 일산2동 간담회에서는 산들마을 유휴 공간 내 체육시설(운동기구) 설치, 야외 그늘막 이동 및 설치, 078번 버스 조기 운행 등 생활과 밀접한 현안이 논의됐다.
시는 산업 위생과·안전 건설과, 재난대응담당관 등 검토 결과를 바탕으로 추진 일정과 절차를 설명했다. 두 지역 모두 사전 안건 외에 현장 발언이 이어지면서 간담회가 계속됐다. 시는 새롭게 접수된 의견까지 각 소관 부서에 전달해 빠짐없이 검토할 계획이다.
민경선 고양특례시장은 "시장실을 1층으로 옮긴 것은 시민에게 더 가까이 다가가고, 소통의 문턱을 없애기 위함"이라며 "시민 곁으로 찾아가는 소통 행정을 실현하겠다"고 말했다.
한편 시는 앞으로도 관내 44개 동을 순차적으로 방문해 '2026 열린 주민소통 공감토크'를 이어가고, 사전 건의뿐 아니라 현장에서 나온 즉석 의견까지 관련 부서 검토와 현장 확인을 거쳐 시정에 반영할 방침이다.
skyimhan@newspim.com