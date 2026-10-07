남양주시, 1년에 한 번 열리는 '제21회 광릉숲축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 24일부터 25일까지 광릉숲축제를 연다.
- 광릉숲은 축제 기간만 개방해 생태가치를 알린다.
- 걷기·플리마켓·체험 등 가을 프로그램을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 진접읍 광릉숲 일원에서 '제21회 광릉숲축제'를 개최한다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 광릉숲은 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 곳으로 생태·환경적 가치가 높은 산림자원이다. 시는 생태환경 보전을 위해 평소 일반인의 출입을 제한하고 있으며 매년 축제 기간에만 숲을 개방해 시민들에게 광릉숲의 아름다움과 보전 가치를 알리고 있다.
축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 진행되며 광릉숲의 자연환경을 가까이에서 체험할 수 있는 친환경 프로그램이 숲길 곳곳에서 운영될 예정이다.
주요 프로그램으로는 ▲광릉숲뚜벅이(숲길 걷기)▲광릉숲마을장(플리마켓)▲광릉숲테이지(버스킹)▲광릉숲사진관(포토존)▲광릉숲선생님(숲해설)▲광릉숲멍쉬멍(쉼터)▲광릉숲만지작(체험)▲광릉숲요가원(숲속 요가) 등이 마련된다.
올해는 기존 인기 프로그램에 더해 숲의 특성을 살린 신규 체험도 선보인다. ▲광릉숲고마곰(인형 만들기)▲광릉숲도서관(숲속 책 읽기)▲광릉숲비버촌(나무 놀이)▲광릉숲우체국(편지 쓰기▲광릉숲라디오(음악 신청)▲광릉숲그림책(동화 전시) 등이 새롭게 운영된다.
남양주시는 지난 8월 르무통과 체결한 업무협약에 따라 축제 연계 프로그램인 '르무통 산책회 in 광릉숲'도 진행한다. 산책회는 축제 기간 양일간 하루 2회씩 열리며 사전 신청을 통해 약 1000명이 참여할 예정이다. 참가비는 1만 원이며 수익금 전액은 사회공헌 활동에 사용된다.
시 관계자는 "광릉숲축제는 평소 출입이 제한된 광릉숲을 시민들에게 특별히 개방해 자연의 가치와 소중함을 직접 느낄 수 있도록 마련한 행사"라며 "다양한 체험과 공연을 통해 광릉숲에서만 경험할 수 있는 특별한 가을의 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
축제는 별도 사전 신청 없이 누구나 참여할 수 있다. 다만 '르무통 산책회 in 광릉숲'은 유료 프로그램으로 사전 신청이 필요하다. 자세한 프로그램과 행사 내용은 남양주시 광릉숲축제 누리집에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com