구리시의회, 인사청문특별위원회 구성안 의결

AI 핵심 요약beta
- 구리시의회는 7일 제363회 임시회에서 청문특위를 구성했다.
- 첫 인사청문회는 이승우·권봉수 후보자를 대상으로 열린다.
- 청문은 15일과 19일, 보고서는 16일과 20일 채택한다.
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시의회는 7일 제363회 임시회를 개최하고 인사청문특별위원회 구성안을 의결했다고 밝혔다.
구리시의회에 따르면 이번 인사청문회는 지난 2023년 제329회 임시회를 통해 제정된 '구리시의회 인사청문회 조례'에 의거한 첫 인사청문회로 위원장에는 김성태 운영위원장, 간사에는 장향숙 의원이 선출됐다. 청문 대상자는 이승우 구리도시공사 사장 후보자와 권봉수 구리농수산물공사 사장 후보자이다.
인사청문회는 오는 15일 구리도시공사 사장 후보자를 대상으로, 19일 구리농수산물공사 사장 후보자를 대상으로 진행된다. 각 후보자에 대한 인사청문경과보고서는 각각 16일과 20일에 채택하여 시장에게 송부된다.
양경애 의장은 "지방자치법 개정에 따라 근거가 마련된 지방공사 사장에 대한 인사청문회를 처음 개최하게 되어 막중한 책임감을 느낀다"며 "인사청문회를 통해 구리시민의 알 권리를 충족시키고 후보자가 구리시의 중대한 사업을 이끌어 나갈 충족한 전문성과 업무 능력을 갖추었는지 꼼꼼히 검증해 나갈 것"이라며 인사청문회 개최의 다짐을 밝혔다.
한편 인사청문특별위원회는 조례에 따라 공개되며 구리시의회 공식 유튜브를 통해 중계를 시청할 수 있다.
asj7376@newspim.com