남양주시의회, 부의장·상임위원회 위원장 선출

AI 핵심 요약beta
- 남양주시의회가 7일 원 구성을 마무리했다
- 6일 부의장에 김동훈 의원이 선출됐다
- 상임위원장과 예결위원장도 함께 정해졌다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시의회가 부의장과 4개 상임위원회 위원장, 예산결산위원장을 선출하며 원 구성을 마무리했다고 7일 밝혔다.
남양주시의회는 지난 6일 제322회 임시회 제1차 본회의를 열고 부의장 및 각 상임위원회 위원장 선거를 진행했다.
선거 결과 부의장에는 국민의힘 김동훈 의원 운영위원장은 같은 당 원주영 의원 기획행정위원장에는 더불어민주당 이진환 의원 문화복지위원장에는 더불어민주당 임영신 의원 도시교통위원장에는 더불어민주당 이영환 의원이 각각 선출됐다. 예산결산위원장에는 전혜연 의원이 선임됐다.
상임위원회별 구성은 ▲기획행정위원회 이진환 위원장, 홍성우 부위원장, 백선아, 한근수, 손정자, 유수형 의원 ▲문화복지위원회 임영신 위원장, 김희성 부위원장, 김동훈, 최문광, 김도은, 정미정 의원 ▲도시교통위원회 이영환 위원장, 전혜연 부위원장, 김영실, 박경원, 원주영, 최정혜, 김수연, 김기준 의원으로 구성됐다.
남양주시의회는 오는 7일 제322회 임시회 제2차 본회의를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 청취할 예정이다.
asj7376@newspim.com