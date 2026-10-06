현대글로비스, 美 LGL과 SMR 추진 자동차운반선 협력

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한·미 항로 적용 가능성 연구…규제·운항 요건 공동 검토

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= = 현대글로비스는 미국 Liberty Global Logistics LLC(LGL)와 'SMR 추진 자동차운반선의 한·미 간 항로 운영 공동 검토를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 6일 밝혔다.

지난달 30일(현지시간) 미국 뉴욕주 제리코 LGL 본사에서 열린 협약식에는 김태우 현대글로비스 물류사업본부장 부사장과 데이비드 R. 미네티 LGL 사장 등이 참석했다.

김태우 현대글로비스 물류사업본부장(왼쪽)과 데이비드 R 미네티 LGL 사장이 지난달 30 미국 뉴욕주 LGL 본사에서 열린 협약식에서 기념촬영을 하고 있다.[사진=현대글로비스]

LGL은 자동차와 중장비, 브레이크벌크, 프로젝트화물 등을 운송하는 해운·국제 복합운송 전문기업이다. 미국 국방부와 군의 주요 계약자로 정부 화물 운송 사업도 수행하고 있다.

양사는 이번 협약을 통해 한국과 미국을 오가는 항로에 SMR 추진 선박을 투입할 수 있는지 공동으로 연구할 계획이다. 현대글로비스는 한국 항만의 특성과 규제 환경, 운항 요건 등을 평가하고 LGL은 미국 내 규제와 운항 환경을 검토한다.

선박 개발 및 건조 가능성을 비롯해 선박 기국(Flag State), 선급(Classification Society), 향후 상업화 전략 등도 공동 연구 대상이다.

SMR을 선박 동력원으로 활용할 경우 운항 과정에서 탄소 배출을 크게 줄일 수 있고 장기간 연료 교체 없이 운항할 수 있을 것으로 기대된다. 기존 선박에 필요한 대형 연료탱크와 배기가스 배출 설비를 줄일 수 있어 화물 적재 공간 활용도를 높일 가능성도 있다.

현대글로비스는 SMR 추진 선박 개발을 위한 기술 검토도 진행하고 있다. 지난 6월 그리스 아테네에서 열린 해운박람회 '포시도니아(Posidonia)'에서 SMR 추진 PCTC 개념설계에 대해 로이드선급(LR)으로부터 원칙승인(AiP)을 획득했다.

AiP는 아직 제작되지 않은 개념설계에 대해 선급이 국제 규정과 안전 기준을 바탕으로 기술적 구현 가능성과 안전성을 검토하는 절차다.

정부도 SMR 기술 활용 확대와 함께 원자력과 조선·해양 기술을 결합한 원자력 추진 선박 개발을 추진하고 있다.

현대글로비스 관계자는 "앞서 SMR 추진 PCTC의 기술적 가능성을 확인한 만큼 이번 협업을 통해 실제 상업 운항에 필요한 다양한 조건을 검증할 계획"이라며 "LNG 이중연료 추진 PCTC에 이어 차세대 무탄소 선박 기술까지 검토 범위를 확대해 미래 해운시장에 대응하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com