[KGA] 안윤주 합계 7언더파, 'KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회' 우승

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=안윤주(경기도골프협회 2)가 여자아마추어 정상의 자리에 올랐다.

KB금융그룹이 주최하고 대한골프협회(KGA)가 주관한 '제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회'에서 안윤주가 우승했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회에서 우승한 안윤주 선수가 기념촬영을 하고 있다. [사진=KGA] 2026.10.03 iaspire@newspim.com

안윤주는 2일, 강원도 원주시 센추리21 컨트리클럽에서 열린 대회 최종 라운드에서 최종 합계 7언더파, 209타를 기록하며 우승 트로피를 들어 올렸다.

우승을 차지한 안윤주는 "뜻깊은 대회를 열어주신 KB금융그룹과 대한골프협회 관계자분들께 진심으로 감사드린다"며, "앞으로 더욱 기량을 갈고닦아 대한민국 여자골프를 빛내는 훌륭한 프로 선수로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.

우승자에게는 우승 트로피와 함께 장학금 200만 원과 2027년 KLPGA 투어 메이저 대회인 'KB금융 골든라이프 챔피언십' 출전권이 주어졌다. 대회 2위는 합계 210타를 기록한 김수빈(제주제일고부설방통고 2), 3위는 송유진(광탄중 3)이 차지하며, 각각 150만 원과 100만 원의 장학금을 받았다. 이어 4위 김나연(인천여자고부설방통고 2)과 5위 고다연(대경문화예술고 2)에게도 각각 70만 원과 50만 원의 장학금이 수여됐다.

이날 KB금융은 국내 골프 꿈나무 육성과 아마추어 저변 확대를 위해 대한골프협회에 '주니어 육성 기부금' 3억 원을 전달했다. KB금융은 본 대회를 통해 유망 선수를 발굴하는 한편, 안송이·방신실·박예지 등 프로 선수 후원과 KLPGA 메이저 대회인 'KB금융 골든라이프 챔피언십'을 개최하는 등 한국 골프 생태계 발전에 지속적으로 기여하고 있다. 주요 계열사인 KB국민은행도 KB스타즈 여자프로농구단과 사격단을 운영하며 국내 스포츠 저변 확대를 위한 후원을 이어가고 있다.

KB금융 관계자는 "매년 이 대회를 통해 한국 여자골프의 미래를 이끌어갈 잠재력 있는 꿈나무들을 만나게 되어 뜻깊다"며, "앞으로도 KB금융은 골프 꿈나무들이 세계적인 무대로 도약할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 지속해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 '제19회 KB금융그룹배 여자아마추어 골프선수권대회'의 주요 경기 장면은 주관 방송사인 SBS골프를 통해 10월 28일(수) 20시에 녹화 중계될 예정이다.

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