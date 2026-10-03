[2026AG] 양궁 리커브 오예진마저 銀…최강 韓 여자 양궁 충격의 '노골드'

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 양궁 국가대표 오예진이 강채영에 이어 인도를 넘지 못해 2026 아이치·나고야 아시안게임 2위에 그쳤다.

오예진은 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 인도 쿰쿰 아닐 모호드와 양궁 리커브 여자 개인전 결승에서 슛오프(연장전) 승부 끝에 세트 점수 5-6 (29-27 29-29 29-30 28-27 30-28 8-10)으로 패했다.

[오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=오예진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com

앞서 오예진은 8강전 대만 쉬신쯔(6-4<30-29 29-29 29-30 29-26 28-28>, 승), 준결승에서 중국 황이웨이(7-3<29-29 29-25 28-27 29-30 30-29>)를 차례대로 꺾고 결승에 올랐다.

결승 상대는 한국 베테랑 궁사 강채영을 4-6(28-29 28-27 27-28 29-29 28-28)으로 꺾은 17세 인도 신예 모호드였다.

리커브 개인전은 한 세트당 3발씩 쏴 승리하면 세트 점수 2, 동점일 경우 세트 점수 1을 얻는다. 먼저 세트 점수 6에 도달한 선수가 승리한다.

강예진은 1세트 첫 시도에서는 9점을 쐈지만 이후 엑스텐 2개를 연달아 꽂아 29-27로 분위기를 가져왔다. 2세트에서는 29-29로 동점이 되며 3-1로 앞섰다.

하지만 모호드는 3세트 모두 10점을 명중했고, 마지막 화살이 잠시 흔들렸던 오예진은 동점을 허락했다.

오예진이 다시 앞서 나갔다. 그는 4세트에서 9점, 10점, 9점으로 28점을 기록했다. 그리고 모호드의 마지막 화살이 8점 과녁에 꽂히면서 오예진이 세트 승리를 챙겼다. 하지만 모호드가 5세트에서 3발 모두 10점을 쏘며 승리, 5-5 동점을 만들었다.

[일본 오카자키 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 인도 쿰쿰 아닐 모호드가 지난 2일 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전에서 과녁을 정조준하고 있다.모호드는 3일 같은 장소에서 열린 양궁 리커브 여자 개인전에서 한국 강채영을 8강, 오예진을 결승에서 꺾으며 금메달을 목에 걸었다. 2026.10.03 willowdy@newspim.com

동점으로 승부가 끝나자, 연장전에 해당하는 슛오프에 들어갔다. 개인전 슛오프는 선수별 한 발씩 쏜 후 더 높은 점수를 기록한 선수가 승리한다.

먼저 활시위를 당긴 오예진의 화살은 8점에 그쳤다. 모호드가 엑스텐을 기록하며 이날 승부를 마무리지었다.

오예진은 이윤지, 강채영과 함께 출전한 여자 단체전 결승에서 모호드가 나선 인도와 접전 끝 3-5로 패해 은메달에 그쳤다. 1998 방콕부터 2022 항저우 대회까지 아시안게임 7연패 기록이 마무리됐다.

한국 여자 양궁은 개인전에서 자존심 회복을 노렸지만, 랭킹 라운드 685점으로 대회 신기록을 작성했던 강채영이 8강에서, 오예진마저 결승에서 모호드를 넘지 못했다. 결국 한국 여자 양궁은 컴파운드에 이어 리커브에서 금메달을 수확하지 못했다.

한편 인도는 모호드를 앞세워 리커브에서 승승장구하고 있다. 모호드는 이번 대회에서 여자 단체전, 개인전 금에 이어 혼성전에서 은메달을 따며 한국 양궁의 강력한 적으로 떠올랐다.

willowdy@newspim.com