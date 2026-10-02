현정은 현대그룹 회장, 충북도 민선 9기 첫 명예 도지사 위촉

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현대엘리베이터 충주 이전 인연…충북 미래산업·지역 상생 협력 강화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 현정은 현대그룹 회장이 민선 9기 충북도 제1호 명예 도지사로 위촉됐다.

충북도는 2일 서울 중구 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 현 회장을 민선 9기 제1호 충청북도 명예 도지사로 위촉했다고 밝혔다.

현정은 현대그룹 회장, 충북도 명예 도지사 위촉. [사진=현대그룹] 2026.10.02 baek3413@newspim.com

명예 도지사는 지역 발전에 기여한 저명 인사를 위촉해 정책 제언과 자문 등 도정 발전을 위한 활동에 참여하도록 하는 제도다.

현 회장은 2020년 첫 위촉 이후 충북과의 인연을 이어오고 있다.

충북과 현대그룹의 협력은 현대엘리베이터가 본사를 충주로 이전하면서 본격화됐다.

현대엘리베이터는 충주 스마트 캠퍼스를 조성해 생산·연구개발(R&D) 기능을 집적했으며 이를 기반으로 지역 투자와 일자리 창출, 협력 업체와의 동반 성장에 나서고 있다.

지난해에는 충주 스마트 캠퍼스에 초고층 승강기 시험 타워인 현대아산타워를 구축해 첨단 승강기 기술력을 선보였다.

현대그룹은 지역 인재 육성과 사회 공헌 활동도 확대하고 있다.

현대엘리베이터는 장애인 합창단 '오르락'을 통한 장애인 고용과 장학·취약계층 지원을 이어가고 있으며 충주공고와 산학 연계 교육과정을 운영해 지역 인재 양성에도 참여하고 있다.

신용한 충북지사는 "현 회장이 강조한 '선제적으로 행동하고 담대하게 도전하라'는 철학은 충북이 지향하는 민생 실용의 실천 정신과 맞닿아 있다"며 "반도체·이차전지·바이오 등 미래 첨단 산업 개척에 나서는 충북의 든든한 이정표가 돼 주길 바란다"고 말했다.

현정은 회장은 "현대그룹과 충북의 인연이 지역 사회와 함께 성장하는 동행으로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 상생 협력을 바탕으로 충북의 미래 도약에 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com