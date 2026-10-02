서다운 대전시의원 "여성고용, 임금격차·돌봄 문제 함께 풀어야"

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고용평등공시제·돌봄경제 기반 정책과제 논의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전의 성별 임금격차 해소와 여성고용 확대를 위해 고용평등공시제 도입과 돌봄경제를 연계한 정책이 필요하다는 의견이 제시됐다.

2일 대전시의회에 따르면 이날 의회 소통실에서 '대전의 성별 임금격차 해소와 돌봄경제 기반의 여성고용 전환'을 주제로 열린 대전지속가능발전목표(D-SDGs) 정책포럼에서 성별 임금격차와 여성 경력단절의 원인을 살펴보고 정책 개선 방향을 논의했다.

대전시의회가 2일 '대전의 성별 임금격차 해소와 돌봄경제 기반의 여성고용 전환'을 주제로 대전지속가능발전목표(D-SDGs) 정책포럼을 진행했다. [사진=대전시의회] 2026.10.02 vincent977@newspim.com

이번 포럼은 시의회가 주최하고 입법정책담당관, 대전연구원, 대전지속가능발전협의회가 공동 주관했다. 서다운 의원이 좌장을 맡아 성별 임금격차의 구조적 원인을 살펴보고 지역 여성고용 정책의 개선 방향을 논의했다.

김난주 한국여성정책연구원 연구위원은 '고용평등임금제의 도입과 대전시 적용 방안'을 주제로 성별 임금격차 현황을 진단했다.

김 연구위원은 직종·직급·고용형태 등에 따른 임금 격차를 파악할 수 있도록 고용평등공시제를 도입하고, 공공부문에서 민간부문으로 단계적으로 확대하는 방안을 제안했다.

윤자영 충남대학교 경제학과 교수는 '돌봄경제와 지역 노동시장의 다층적 여성고용 해법'을 주제로 여성에게 집중된 돌봄 책임이 경력단절과 고용·임금격차로 이어지는 구조를 짚었다.

윤 교수는 돌봄의 인정·경감·재분배·적정 보상·대표권을 바탕으로 여성고용과 돌봄정책을 연계하는 대전형 돌봄경제 정책이 필요하다고 강조했다.

이어진 지정토론에는 오윤희 대전연구원 전문연구원, 임원정규 대전여민회 국장, 엄숙희 대전대화동근로자종합복지회관 국장, 김연주 대전시 성평등가족과장이 참여했다.

토론에서는 성별 임금격차 원인을 파악하기 위한 지역 일자리 데이터 구축, 고용과 돌봄을 연계한 여성고용 정책 추진체계 마련, 돌봄노동자의 처우와 노동권 개선, 고용평등공시제의 제도적 기반 마련 등이 지역 차원의 과제로 제시됐다.

서 의원은 "여성의 고용 문제는 단순히 일자리를 늘리는 것만으로 해결하기 어렵고, 임금격차와 경력단절의 배경에 있는 돌봄의 문제까지 함께 살펴봐야 한다"며 "오늘 제안된 고용평등공시제와 돌봄경제 정책을 비롯한 다양한 의견을 바탕으로 대전의 여건에 맞는 여성고용정책이 마련될 수 있도록 시의회에서도 지속적으로 살펴보겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com