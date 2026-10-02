120년 근현대사 품은 청주 제일교회, 충북도 등록문화유산 된다

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1904년 설립 충북 최초 개신교 조직 교회…현존 최고령 개신교 건축물

병인박해 순교 터에 세워져…망선루 보존운동·근대교육 역사도 간직

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 120년 가까운 세월 동안 청주의 근현대사를 지켜온 청주 제일교회가 충북도 등록문화유산으로 지정된다.

병인박해 당시 천주교 신자들이 순교한 터에 세워진 교회로 근대교육과 문화유산 보존운동의 흔적까지 간직해 종교와 시대를 아우르는 역사적 가치를 인정받았다.

청주 제일교회. [사진=충북도] 2026.10.02 baek3413@newspim.com

충북도는 2일 청주 제일교회를 도 등록문화유산으로 등록·고시한다고 밝혔다.

1904년 설립된 청주 제일교회는 충북 최초의 개신교 조직 교회다.

현재의 예배당은 1939년 착공해 1941년 준공됐다.

충북에 현존하는 개신교 건축물 가운데 가장 오래된 건물로 붉은 벽돌을 쌓아 올린 조적조와 목조 트러스 구조, 뾰족한 아치형 창문 등 근대 고딕식 건축양식이 특징이다.

교회가 자리 잡은 곳은 조선시대 청주진영의 영장 관사 터이자 1866년 병인박해 당시 천주교 신자들이 순교한 역사적 장소다.

서로 다른 종교의 역사가 한 공간에서 이어져 왔다는 점에서 상징성도 크다.

청주 제일교회는 일제강점기 근대교육과 사회계몽 활동의 거점 역할도 했다.

특히 철거 위기에 놓였던 망선루를 보존하기 위해 교회가 앞장서 청남학교로 옮기고 교육공간으로 활용했다.

망선루는 이후 2000년 청주 중앙공원으로 이전·복원됐다.

예배당 외벽에는 한국전쟁 당시 발생한 탄흔과 건물의 신축·증축 시기를 보여주는 정초석도 남아 있다.

건축물 자체가 청주의 근현대사와 전쟁의 흔적을 증언하는 셈이다.

이번 등록으로 청주 제일교회는 도 등록문화유산인 청주 서운동성당 등 주변 역사문화자원과 함께 청주 원도심의 역사적 가치를 높이는 자산이 될 전망이다.

충북도가 추진하는 '어울리길'의 문화유산 기반도 한층 강화될 것으로 보인다.

권기윤 충북도 문화유산과장은 "청주 제일교회는 천주교 순교 성지와 개신교의 역사가 한 공간에서 이어져 온 뜻깊은 곳"이라며 "서로 다른 종교의 역사가 공존하며 종교 간 화합과 평화의 의미를 보여주는 상징적인 역사 현장"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com