증평역 철도 하부 보행자 전용통로 신설 속도…2029년 준공 목표

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국가철도공단 실시설계 착수, 82억여원 투입 보행자 전용통로 조성



[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 증평군은 증평역 인근 철도 하부 통로박스의 보행자 전용통로 신설 사업이 실시설계에 들어가는 등 순조롭게 추진되고 있다고 2일 밝혔다.

군에 따르면 국가철도공단은 지난 7월 실시설계에 착수해 지형 측량과 현장조사, 지장물 및 지반조사를 마쳤다.

통로박스 조감도. [사진=증평군] 2026.10.02 baek3413@newspim.com

현재 조사 결과를 토대로 통로의 위치와 구조, 시공 방법 등을 검토하고 있다.

이번 사업은 차량과 보행자가 함께 이용하는 신동리 철도 하부 통로박스의 보행 환경과 안전성을 개선하기 위한 것으로 총사업비 82억6200만원이 투입된다.

기존 통로박스 오른쪽에 폭과 높이가 각각 3ｍ인 보행자 전용통로를 신설해 차량과 보행자의 동선을 분리하는 것이 핵심이다.

증평군은 지난 3월 국가철도공단과 업무협약을 체결하고 4월 추가경정예산에 실시설계용역비 9700만원을 반영했다.

이어 5월 국가철도공단에 사업비를 교부했다.

국가철도공단은 공법 심의 등 후속 절차를 거쳐 내년까지 실시설계를 마무리하고 2029년 12월 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

1979년 개설된 신동리 철도 하부 통로박스는 좁은 보행공간과 누수, 겨울철 결빙 등으로 주민들의 개선 요구가 이어져 왔다.

이재영 군수는 "오랜 기간 주민들이 불편을 감수해 온 사업인 만큼 준공까지 차질 없이 추진하는 것이 중요하다"며 "국가철도공단과 긴밀히 협의해 주민들이 안전하고 편리한 보행공간을 조속히 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.



baek3413@newspim.com