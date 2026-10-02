괴산군, '농어촌기본소득 유치' 총력…민관협의체 출범

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11개 읍·면 실무추진단 구성…주민 참여 기반 유치 활동 본격화

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =괴산군이 농어촌기본소득 시범사업 유치와 안정적인 추진을 위해 민관협의체와 11개 읍·면 실무추진단을 구성하고 본격적인 활동에 나섰다.

2일 괴산군에 따르면 민관협의체는 이수현 부군수를 위원장으로 주요 현안에 대한 의견을 수렴하고 민관 협력 방안을 논의하는 역할을 맡는다.

괴산군청.[사진=뉴스핌DB]

11개 읍·면 주민과 읍·면장으로 구성된 실무추진단은 현장 홍보와 주민 의견 청취, 애로사항 파악 등을 담당한다.

이번 조직 구성은 행정과 주민 간 협력체계를 구축해 농어촌기본소득 유치에 주민 참여를 확대하기 위한 것이다.

군은 주민 주도의 상향식 지원체계를 마련하고 유치 활동의 실행력을 높인다는 방침이다.

또 농어촌기본소득이 지역 내 소비 확대와 소상공인 매출 증대, 농업인 자립 기반 강화 등 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 관련 연계 사업도 발굴할 계획이다.

송인헌 군수는 "민관협의체와 실무추진단이 한뜻으로 현장의 목소리를 결집하고 정책 방향을 공유하는 과정이 중요하다"며 "주민의 자발적인 참여와 행정 지원을 바탕으로 시범사업을 준비하고 지역 발전으로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com