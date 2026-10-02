청주 원도심 국가유산, 빛과 소리로 재탄생…미디어아트 3일 개막

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용두사지 철당간·망선루 등 4곳서 24일까지 22일간 개최…9개 빛 콘텐츠 선보여

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주 원도심의 국가유산이 빛과 소리, 디지털 기술을 입고 새로운 문화예술 공간으로 탈바꿈한다.

청주시와 청주시문화산업진흥재단은 3일부터 24일까지 청주 용두사지 철당간과 망선루, 압각수, 충청도병마절도사영문 일원에서 '2026 국가유산 미디어아트 청주 용두사지 철당간 등'을 개최한다고 2일 밝혔다.

청주 원도심 국가유산 용두사지 철당간. [사진=청주시] 2026.10.02 baek3413@newspim.com

'빛으로 여는 청주의 보물'을 주제로 열리는 이번 행사는 청주의 역사와 국가유산을 미디어아트로 재해석한 9개 콘텐츠를 선보인다.

관람 시간은 매일 오후 7시부터 10시까지다.

개막일인 3일에는 오후 6시 40분 취타대 퍼레이드를 시작으로 농악과 비보이가 어우러진 융합공연이 펼쳐진다.

주요 프로그램은 용두사지 철당간을 무대로 한 '천년의 항해'를 비롯해 망선루의 역사 기록, 압각수에 담긴 청주의 기억, 충청도병마절도사영문의 호국 역사 등을 빛과 영상으로 구현한다.

중앙공원과 성안길을 잇는 오디오 투어와 유휴공간을 활용한 팝업 전시도 운영한다.

성안길 상권과 연계한 이벤트와 빛의 거리, 포토존도 조성한다.

주말과 공휴일에는 공연과 퍼레이드, 전통 청사초롱 만들기 체험 등 부대행사도 마련된다.

청주시 관계자는 "천년의 역사를 품은 청주 원도심의 국가유산이 미디어아트와 만나 새로운 감동을 선사할 것"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com