전국 광역 단체장 10월 2일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사 등 광역단체장들이 21일 각종 지역행사에 나섰다.
- 충청광역연합특별법 토론회와 투자협약, 축제 일정이 잇따랐다.
- 전국체전 결단식과 노인의 날, 의료원 기념식도 열렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박완수 경남지사
- 재향군인의 날 행사( 10:30 도청 대강당)
- 제26회 산청한방약초축제(19:00 산청동의보감촌)
▲이원택 전북지사
- 완주와일드&로컬푸드 축제 (17:30 고산 자연휴양림)
- 군산시간여행축제 (20:00 군산 구시청광장)
▲신용한 충북지사
-충청광역연합특별법 토론회(10:00 서울)
-명예도지사 위촉식.(12:00 서울)
-셀트리온 투자협약식(15:00 송도)
▲민형배 전남광주특별시장
- 직원과 함께하는 공감톡톡(09:00 동부청사 이순신강당)
-2026 KBC 미래포럼(13:30 소노캄 여수)
-2026 세계호남인의 날 기념식(18:15 JS웨딩컨벤션)
▲우상호 강원도지사
-제22기 민주평통 강원지역회의 (14:00 횡성문화예술회관)
▲전재수 부산시장
- 제30회 노인의 날 기념식(10:00 대강당)
- 부산의료원 개원 150주년 기념식(15:00 부산의료원)
- 민주당 중앙당 예산정책협의회(17:30 대회의실)
▲이철우 경북도지사
- 대한전문건설협회 경상북도회 장학금 전달식(10:30 접견실)
- 제366회 경상북도의회 제1차 정례회 제2차 본회의(14:00 도의회 본회의장)
▲ 추경호 대구광역시장
- 2026 환경공무직 노동조합 노사 한마음체육대회(10:30 환경자원사업소)
- 유네스코 음악창의도시 대구국제포럼(13:00 엑스코 서관)
- 대구광역시 이장·통장 역량강화 워크숍(14:00 iM뱅크 제2본점)
- 제23회 대구국제오페라축제(19:00 코오롱 야외음악당)
▲허태정 대전시장
-충청광역연합 특별법 제정 토론회(9:30 서울여의도 켄싱턴호텔)
-제17회 대전효문화뿌리축제(19:00 뿌리공원)
▲조상호 세종시장
-충청광역연합 특별법 제정 토론회(10:00 서울여의도 켄싱턴호텔)
-2026 세종전통시장 희망 점등식(18:00 세종전통시장)
▲박수현 충남지사
-충청광역연합 특별법 제정 토론회(10:00 서울여의도 켄싱턴호텔)
-주한 호주대사관 방문(14:30 주한 호주대사관)
-금산인삼축제 개막식(18:20 금산)
▲ 박찬대 인천시장
- 전국체육대회 선수단 결단식 (16:00 선학 체육관)
▲추미애 경기도지사
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[전국 종합=뉴스핌]
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