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[핌in현장] 13번째 내한 톰 크루즈, '디거' 자신감…"한국 30번은 더 오고싶다"

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  • 톰 크루즈가 1일 서울서 영화 디거를 소개했다.
  • 그는 13번째 내한에 한국 사랑과 감사 인사를 전했다.
  • 디거는 3일 개봉하는 이냐리투 감독의 풍자 영화다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 통산 13번째 한국을 찾은 톰 크루즈가 46년 간의 배우와 영화 제작자로서 난생 처음 접한, 아주 특별한 영화 '디거'를 한국 관객들에게 자랑스럽게 소개한다.

1일 서울 여의도 콘래드호텔에서 영화 '디거'의 개봉을 앞둔 톰 크루즈의 내한 기자간담회가 열렸다. 톰 크루즈는 "안녕하세요" "감사합니다"라고 익숙하게 한국어로 인사하며 한국의 환대에 감사했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 할리우드 배우 톰크루즈가 1일 오후 서울 영등포쿠 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.01 khwphoto@newspim.com

이날 톰 크루즈는 아쉽게 불발된 알레한드로 G. 이냐리투 감독의 내한을 언급하며 "감독님께서 함께하고 싶었는데 아쉽게 못오게 됐다"면서 그의 한국 관객들을 향한 안부 인사를 전했다.

무려 13번째 내한으로 할리우드 통산 최고 방문 기록을 지닌 톰 크루즈의 한국 사랑은 유명하다. 그는 이번에도 "꼭 오고 싶었다. 정말 사랑스러운 곳이다. 오늘 날씨도 좋고 아름다운 날이다. 한국 관객들과 '디거'를 함께 하게 돼서, 한국에 오게 돼서 정말 기쁘다"라면서 활짝 웃었다.

톰 크루즈는 그동안 목숨을 걸 정도로 위험한 액션 영화를 다수 찍어왔지만, "지금껏 이런 도전은 없었다"고 할 정도로 '디거'를 선택하고, 만드는 과정에서 새로움을 느꼈음을 얘기했다. 그는 "정말 다양한 영화 장르를 좋아한다"면서 스티븐 스필버그를 비롯해 함께 작업했던 거장 영화 감독에 버금가는 이냐리투 감독의 재능을 칭찬하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 할리우드 배우 톰크루즈가 1일 오후 서울 영등포쿠 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.01 khwphoto@newspim.com

톰 크루즈는 "영화를 보는 관객으로서, 또 배우로서, 영화 제작자로도 굉장히 다양한 영화와 장르에 참여해왔는데 이냐리투 감독께서는 역대급 감독, 역사적 거장이라 생각한다. 엄청난 예술가이기도 하다. '디거' 같은 장르는 장르를 읽어본 적도 없고 듣도 보도 못한 캐릭터였다. 함께 감독님과 이 작품을 하고 싶었다. 세계관과 인물, 캐릭터가 역대급으로 느껴졌다"고 애정을 드러냈다.

일각에서는 오스카 트로피를 위해 '디거'를 선택했다는 루머도 있었다. 톰 크루즈는 "캐릭터를 만들어내는 데 언제나 최선을 다한다. 오스카나 상 같은 것은 사람들이 어떤 평가를 하든 영화를 항상 만든다는 사실에 비하면 그 다음 문제"라며 "영화 작업을 하고 개봉일의 흥분을 느끼며 이야기를 만들고 전달하는 모든 과정 자체가 영광이자 특권이고 귀한 경험"이라고 강조했다.

또 "이냐리투 감독이 시네마의 구조를 바꿨다고 생각한다. 관객과 대화를 이끄는 중심이 되는 유일무이하고 독창적인 영화다. 제 이목을 끄는 것은 인간의 본성이다. 시대를 초월하는 이야기에 빠져들어 이 영화를 보면서 스스로를 돌아볼 수 있기를 바란다. '디거'의 백미는 시대를 초월한 이야기라는 거다. 도전적인 메시지와 작은 행동 하나하나의 초월성이 담겨 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 할리우드 배우 톰크루즈가 1일 오후 서울 영등포쿠 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.01 khwphoto@newspim.com

13번이나 한국을 찾아오고서도, 톰 크루즈는 "앞으로 30번은 더 찾아오고 싶다"면서 한국 관객들에게 애정을 표현했다. 그는 "예술가로서 작품을 하면서 인간의 본성을 들여다보고 영화에 녹여내 작품을 보면서 공감하고 스스로의 모습을 인물과 캐릭터를 통해 돌아보게 만드는 작품을 만드는 게 꿈이었다. 진정성 있고 한국에서도 함께 영화를 보고 이야기를 나눌 수 있다는 것이 기쁘다. 그것이 영화의 아름다움이기도 하다"면서 영화와 '디거'를 자랑스럽게 소개했다.

톰 크루즈의 커리어에서 유일무이한 이번 작품은 아주 직설적인 정치, 사회 풍자를 통해 누구도 벗어날 수 없는 처절한 진실을 발가벗겨낸다. 영화를 본 사람들은 누구나 "톰 크루즈가 이런 영화를?"이라고 반문할 법한 충격적인 스토리가 담겨있다.

정치 풍자를 숨기지 않는 이번 작품을 톰 크루즈는 "이런 작품은 커리어 상에서 처음이다. 이전에 경험해본 적도 없었다. 이냐리투가 이렇게 구상하고 만든 작품이 굉장히 독창적이고 처음 보여주는 작품이라 생각한다. 시의적절한 작품인 동시에 시대를 초월하는 주제를 던지는 작품이라 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 할리우드 배우 톰크루즈가 1일 오후 서울 영등포쿠 콘래드 서울 호텔에서 열린 영화 '디거' 내한 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.01 khwphoto@newspim.com

무엇보다도 그는 "제가 기대하는 것은 원하는 것을 얻어가실 거라는 점"이라며 "알레한드로 이냐리투가 구조적으로 인간으로서 돌아보고, 그 이면의 의미를 가져가는 것을 의도했다고 생각한다"고 강조했다.

특히나 한국에서 이 영화를 선보이면서 "너무 영광이다. 항상 올 때마다 너무나 아름답고 한국 관객들이 어떻게 보실지 어떤 토론을 하실지 기대된다. 한국 관객들과 나눌 수 있어 정말 기쁘다"고 자신있게 관람을 추천했다.

톰 크루즈의 신작 영화 '디거'는 꼰대 괴짜 재벌 '디거 록웰'의 그린란드 빙하 시추 시설에서 발생한 작은 균열이 전 세계를 뒤흔들 역대급 대재앙이 되면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. '버드맨', '레버넌트: 죽음에서 돌아온 자'의 알레한드로 G. 이냐리투 감독이 10년간 몰두한 영화로 직설적인 풍자 속에 그 누구도 비껴갈 수 없는 책임감과 인간 본성의 아이러니, 뼈아픈 진실을 충격적인 구조와 서사로 풀어냈다. 오는 3일 개봉한다.

jyyang@newspim.com

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