경기도, 10월부터 장애인 'AI 자립비서' 시범사업 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 1일 장애인 지원 AI 시범사업을 시작했다
- 자립지원주택 252명에 안전·건강·돌봄을 제공했다
- 전담인력 업무도 자동화해 경기도형 모델로 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI·IoT 기기 활용한 응급대응·식단관리·정서지원 및 보이스피싱 예방 제공
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 자립지원주택 거주 장애인의 안전·건강관리와 일상생활을 지원하는 'AI 자립비서' 시범사업을 10월부터 12월까지 운영한다고 1일 밝혔다.
도에 따르면 'AI 자립비서'는 장애인이 지역사회에서 보다 안전하고 주체적으로 살아갈 수 있도록 개인별 장애 특성과 생활환경, 욕구에 맞춘 AI·IoT 통합 서비스를 제공하는 사업이다. 경기도장애인복지종합지원센터(누림센터)가 위탁 운영하며 도비 4300만 원이 투입된다.
사업 대상은 도내 자립지원주택 194호에 거주하는 장애인 252명과 자립지원 전담인력이다. 주요 서비스로는 AI 활용 능력 향상, 위기 감지 및 응급 대응, 식단·복약 등 건강관리, AI 말벗 및 정서지원, 보이스피싱 예방 및 금융 위험요소 확인 등이 포함된다.
또한 문열림 센서, 음성명령 조명, 방문자 확인 등 생활편의 IoT 기기도 지원되어 전담인력이나 활동지원사가 없는 시간대의 돌봄 공백을 정밀하게 보완할 계획이다.
이번 사업은 장애인 일상 지원뿐만 아니라 전담인력의 업무 효율화에도 AI를 접목한다. 자립지원계획 수립, 공문서 및 계약서 분석, 민원정보 검색 등 반복적인 행정업무를 AI로 자동화·지원해 전담인력이 장애인과의 대면 상담과 사례관리에 더 집중할 수 있도록 돕는다.
경기도는 시범운영 종료 후 안전확인 및 돌봄 공백 보완 효과와 전담인력 업무 부담 변화 등을 종합 분석해 경기도형 AI 자립지원 모델로 고도화해 나갈 방침이다.
이은주 경기도 장애인자립지원과장은 "AI 기술의 발전이 장애인에게 장벽이 아닌 자립의 기회가 돼야 한다"며 "현장 검증을 거쳐 장애인의 안전과 주체적 삶을 보장하는 스마트 자립지원 체계를 만들어가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com