[2026AG] '출전 10명 전원 메달' 북한 역도, 金 7개 싹쓸이...로광열 세계新 2개 작성

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 북한 역도가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 출전 선수 10명 전원이 메달을 획득하는 압도적인 성적을 남겼다. 마지막 주자로 나선 로광렬은 세계신기록 2개를 작성하며 북한 역도의 대미를 장식했다.

로광렬은 28일 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 남자 85㎏급에서 인상 165㎏, 용상 214㎏을 들어 합계 379㎏으로 금메달을 차지했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 세계 신기록을 수립하며 금메달을 획득한 북한의 로광렬. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

특히 용상과 합계에서 세계신기록을 세웠다. 로광렬은 용상 3차 시기에서 214㎏에 성공하며 세계기록을 갈아치웠고 합계에서도 379㎏을 기록해 또 하나의 세계신기록을 작성했다.

금메달 경쟁은 마지막까지 치열했다. 알렉세이 추르킨(카자흐스탄)은 인상에서 173㎏을 들어 세계신기록을 작성했다. 하지만 용상에서 205㎏에 그치며 합계 378㎏을 기록, 로광렬에게 불과 1㎏ 차로 밀려 은메달을 차지했다. 중국의 천순난은 합계 374㎏으로 동메달을 획득했다.

함께 출전한 한국의 김성민은 인상 155㎏, 용상 196㎏으로 합계 351㎏을 기록해 6위로 대회를 마쳤다.

로광렬의 금메달로 북한은 이번 대회 역도에서만 7번째 금메달을 수확했다. 북한이 이번 아시안게임에서 획득한 금메달 7개가 모두 역도에서 나왔다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 세계 신기록을 수립하며 금메달을 획득한 북한의 로광렬. 2026.09.28 wcn05002@newspim.com

성적은 압도적이었다. 북한은 이번 대회 역도에 남녀 각각 5명씩 총 10명을 파견해 금메달 7개, 은메달 2개, 동메달 1개를 획득했다. 출전 선수 10명이 단 한 명도 빠짐없이 모두 시상대에 올랐다.

북한은 남녀 최중량급에는 선수를 출전시키지 않아 로광렬의 경기를 끝으로 이번 대회 역도 일정을 모두 마쳤다.

출전한 10개 체급에서 메달 10개, 그중 7개가 금메달이었다. 마지막 경기에서는 세계신기록 2개까지 추가했다. 북한은 이번 아시안게임에서 다시 한번 역도가 최대 메달밭임을 보여줬다.

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