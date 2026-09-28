AI 핵심 요약beta
- 대전시가 10월 1일자 6급 이하 정기인사를 단행했다.
- 전보·신규임용 458명과 전출 97명을 포함했다.
- 시 본청과 산하기관, 자치구 전반을 대상으로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시 10월 1일자 6급 이하 정기인사
◇ 전보 및 신규임용 등 458명
▲대외협력본부 한지혜 ▲대변인 구민선, 안유빈, 조인식, 최동민 ▲기획조정실 공민준, 권정아, 권하정, 김소현, 김소희, 김은미, 김주영, 김지안, 신혜란, 오현석, 우훈기, 이동준, 임미라, 임수진, 장다래, 조미원, 황철민 ▲AI혁신관 김선옥, 김유진, 명진욱, 박지수, 배윤오, 성다정, 원상영, 유현주, 윤태경, 이세형, 이종표 ▲시민안전실 고경선, 김민정, 김상혁, 김성수, 김정진, 김하나, 박재철, 배애경, 유재원, 윤재유, 이인희, 이태규, 정광영, 최서희, 최승묵, 한지영 ▲미래전략실 구자혜, 김나연, 김다희, 김선영, 김정민, 김현정, 박정민, 박혜진, 백범현, 설유환, 소지은, 신은경, 염혜진, 이미용(전입), 이민영, 이지현, 전혜란, 정덕영, 정우성, 홍진희, 황경숙 ▲민생경제국 길승재, 김은형, 박혜원, 변영은, 손지용, 신소영, 심우주, 유봉조, 이은우, 이준규, 이후재, 정재훈, 주형준 ▲시민사회국 강고은, 김민지, 김보람(인사과), 김보람(상수도사업본부), 김종관, 김현아, 나재호, 류현주, 박종묵, 성미란, 심성욱, 이자원, 이재일, 임은규, 임종호, 전대영,조해주, 현수영 ▲행정자치국 강수희, 강재황, 곽은미, 권다영, 김동희, 김시아, 김원진, 김윤지, 김재규, 김지황, 김진아, 김찬중, 박동성, 박종락, 성지원, 성현수, 손솔규, 심창섭, 연진욱, 유서준, 유승지, 이수강, 이창화, 이택민, 이홍우, 장인혁, 전황재, 한성아, 현아영 ▲문화체육관광국 기범석, 길월석, 김덕준, 김종찬, 김휘근, 박관수, 박소현, 박신혜, 박지영, 서성연, 이웅렬, 이지은, 장주희, 최승규, 한경훈, 홍광의 ▲복지국 김기섭, 김선호, 김소은, 김지원, 박윤경, 백서연, 소창우, 신은지, 우서정, 이경준, 이설민, 이성희, 이수연, 이현숙, 이호준, 임권묵, 전유경, 정해원, 한선영 ▲의료건강국 강수민, 김지희, 김진희, 박수진, 박지현, 백은정, 유서연, 이미진, 이순태, 조후선, 주민경, 지혜현 ▲기후환경녹지국 강동희, 권수빈, 김영호, 김은희, 김정민, 김종국, 김혜원, 노병용, 박혜린, 서정아, 신원호, 양사연, 양지은, 최혜영, 한은서 ▲교통국 고동준, 김기범, 김민영, 김민철, 김선준, 김정규, 김호준, 문장근, 성호태, 송상아, 이원헌, 이정아, 이환희, 임창선, 장인하, 전윤주, 정아임, 정헌구, 조중연, 최동의, 홍성현, 황준희 ▲건설주택국 고병권, 김태경, 남진아, 문희원, 성시선, 성진모, 신유란, 유호성, 육종혁, 윤여림, 이송희, 이정배, 전하연, 조주현, 한은진 ▲도시국 강균석, 김슬기, 안광진, 양소영, 유도현, 이재만, 이정일, 이천재, 이호현, 이환희, 최병훈, 현진배, 황인태, 황준영 ▲도시철도건설국 김경수, 김문정, 김선혜, 김응대, 김지윤, 명노준, 박명규, 박현정, 설재욱, 송인석, 신웅주, 윤병준, 이정철, 이종민, 이하은, 최무선, 최진환 ▲인재개발원 김강민, 박규림, 이웅열, 장수현 ▲보건환경연구원 김웅희, 김태호, 여재성, 이남순, 정유진, 지영선 ▲농업기술센터 안다슬 ▲상수도사업본부 강권희, 강수성, 강지석, 고경연, 곽수민, 김다빈, 김민아, 김병섭, 김서라, 김소현, 김슬기, 김영비, 김주미, 김지언, 김혜빈, 남현우, 남혜지, 노혜경, 문수정, 문승현, 박민우, 박보현, 박유빈, 박인혜, 박철연, 박혜진, 백채연, 서지은, 성하진, 송길용, 신필수, 오동석, 우서연, 원해성, 유경주, 유대호, 유정호, 윤민정, 윤정욱, 윤정의, 이경양, 이광용, 이규리, 이기운, 이민지, 이승구, 이승윤, 이인표, 이정희, 이하민, 이한슬, 전여진, 정연우, 정찬구, 조기덕, 조수진, 조영주, 주연경, 천훈민, 최성현, 최혁, 홍명철, 황우성 ▲건설관리본부 곽예련, 길하경, 김남수, 김민지, 김순현, 김예림, 김은희, 김진경, 김하람, 김헌민, 김현중, 남세현, 문비선, 문선호, 박정균, 박종희, 박준기, 백소연, 백태일, 서수현, 윤정식, 이돈욱, 이성용, 이성종, 이승찬, 이승호, 이인표, 이재욱, 이정원, 이정재, 이희지, 임정혁, 전승호, 정동민, 지창혁, 최두리, 홍석인, 홍예린, 홍현미 ▲시립미술관 김민경, 육슬찬, 임아정, 함미영 ▲한밭도서관 김유경, 김정희, 김한중, 류채현, 민지은, 박주혜, 박호, 송가람, 장미화, 정그림, 정윤하, 정은지, 홍송이 ▲여성가족원 강민정, 박병삼, 박주은, 서채림, 이은주, 조민웅, 허재원 ▲공원관리사업소 김태인, 박찬우, 신엄지, 양보형, 이관형, 이효주, 홍성규, 황제윤 ▲노은농수산물도매시장관리사업소 신효은, 주현 ▲오정농수산물도매시장관리사업소 서정우, 전영준, 최기태 ▲차량등록사업소 김대근, 김소현, 김영동, 김용균, 김찬호, 박정화, 박태규, 서수형, 안성용, 윤수재, 장하진, 정성현, 정희수, 조종희, 차지은, 홍주영, 황도윤 ▲하천관리사업소 김지민, 박종식, 박준원, 이강혁, 이규형, 이도현, 이성우, 최은솔 ▲한밭수목원 김재은, 안준형, 안형준, 이현 ▲대전시립연정국악원 권재성 ▲대전시립박물관 박찬교, 방효윤, 성지민, 이정은 ▲대전동물보호사업소 김유신, 박종길, 이용주 ▲감사위원회 이미은, 이수진, 정찬영, 조성필, 함준석, 현성준 ▲자치경찰위원회 김미영, 박성배, 임동균 ▲(재)2027충청권하계세계대학경기대회조직위원회(파견) 김민재, 조영은
◇ 전출 등 97명
▲대전광역시의회 길지환, 김민택, 류정아, 박소연, 서정우, 송슬아, 양희성, 오청석, 원가영, 유찬샘, 이연규, 이용준, 이효진, 조정만 ▲동구 김지나, 김하늘, 류다인, 박꽃처럼, 박준영, 변지수, 오충영, 이소담, 이승윤, 이희연, 조동립, 최은우, 한지현 ▲중구 김소혜, 박세준, 박소정, 박지은, 박찬희, 송동현, 신승희, 신자은, 안미향, 임제환, 전병훈, 호미현 ▲서구 고지원, 김미연, 김소연, 김영후, 김주미, 박병문, 박슬기, 송하늘, 오유석, 유윤주, 유지현, 이지은, 지예나, 진완종, 차지민, 최지수, 하동건 ▲유성구 강수림, 김보리, 김소미, 박창현, 송보람, 신재선, 신주혁, 양다솜, 양진현, 윤한빈, 이용수, 이원정, 이지수, 임보라, 조경담, 최하영, 한상문, 황다빈 ▲대덕구 권수연, 김경주, 김민석, 김성경, 김영웅, 김윤희, 노만수, 박보희, 서예림, 오희연, 유일선, 이동주, 이슬기, 이윤정, 임대산, 전형석, 정나래, 조준호, 최승열, 최연규, 최현명, 허훈걸 ▲충청남도 김경연
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