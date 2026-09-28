인천시, 2028년 G20 정상회의 유치 본격화…700만 재외동포 서명 운동

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인천 송도컨벤시아에서 열린 세계한인회장대회에서 박찬대 인천시장이 연설하고 있다. [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 유치 활동을 본격화 한다.

인천시는 27일부터 10월 1일까지 송도컨벤시아에서 열리고 있는 제24회 세계한상대회의 세계한인주간 행사 기간에 G20 정상회의 인천 유치를 위한 현장 서명 인포데스크를 운영한다고 28일 밝혔다.

시는 이번 세계한상대회를 G20 유치 홍보의 장으로 활용한다는 방침이다. 행사 참가자들을 대상으로 서명을 받고 대회가 끝난 뒤에도 군·구 지역축제와 연계해 서명운동을 이어갈 예정이다.

재외동포청과 인천시가 공동 주관하는 세계한상대회에는 국내외 경제인 3000여명이 참가하며 기업 전시와 투자유치 설명회, 한상기업 전시회, 1대1 비즈니스 상담회, 문화체험과 산업시찰 등이 진행된다.

시는 행사장을 찾는 재외동포 대표와 재외동포청 OK BIZ 경제인 등을 대상으로 인천의 공항·항만 인프라와 송도컨벤시아 등 글로벌 수준의 MICE 시설, 국제행사 운영 경험을 알릴 계획이다.

공항고속도로와 인천대교 등 주요 관문에 설치된 전광판을 활용한 홍보와 함께 유튜브 쇼츠 등 뉴미디어 콘텐츠도 제작해 인천 유치에 대한 시민과 재외동포의 공감대를 넓힐 계획이다.

시는 G20 인천 유치 태스크포스(TF)를 중심으로 중앙부처와 유관기관 협력을 강화하고 유치 신청에 필요한 자료 발굴과 타 시·도 협업, 현지 실사 대응 등을 추진할 예정이다.

김영신 인천시 국제협력국장은 "세계 각국 경제인들이 모이는 세계한상대회는 인천의 글로벌 MICE 역량을 보여줄 수 있는 무대"라며 "700만 재외동포와 함께 2028년 G20 정상회의 인천 유치 열기를 높이겠다"고 말했다.

시는 G20 정상회의가 유치될 경우 본회의뿐 아니라 연중 100일 이상 장관급·실무회의가 열리고 각국 정상과 대표단, 언론인 등 1만~1만5000여 명이 인천을 찾을 것으로 예상하고 있다.

2028년 G20 정상회의는 11월 개최될 예정이며 향후 공모 절차를 거쳐 개최 도시가 최종 결정된다.

hjk01@newspim.com