"아이 이해해야 소통"...대전교육청, 보호자 '마음 ON' 교육

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행동·심리 특성 등 효과적인 양육법 안내

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 보호자들이 아이들의 행동과 마음을 이해하고 원활하게 소통할 수 있도록 돕는 양육 교육을 실시했다.

시교육청은 28일 대전교육과학연구원에서 2026년 영유아 정서·심리 발달 이해 교육 '마음 ON' 2회차 교육을 운영했다고 밝혔다.

대전시교육청이 28일 대전교육과학연구원에서 2026년 영유아 정서·심리 발달 이해 교육 '마음 ON' 2회차 교육을 운영했다. [사진=대전시교육청] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

이번 교육에는 아들 양육 전문가로 알려진 최민준 소장이 강사로 나서 '우리 아이 마음을 여는 양육 소통 토크콘서트'를 주제로 강연했다.

강연은 보호자들이 일상에서 겪는 양육 고민을 직접 묻고 답하는 토크콘서트 형식으로 진행됐다.

최 소장은 참가자들의 질문을 중심으로 구체적인 양육 사례를 소개하며 아들의 행동 특성과 심리를 이해하는 방법과 부모의 마음을 자녀에게 효과적으로 전달하는 대화법 등을 설명했다.

오석진 대전교육감이 28일 대전교육과학연구원에서 열린 2026년 영유아 정서·심리 발달 이해 교육 '마음 ON' 2회차 교육에서 인사말을 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.09.28 vincent977@newspim.com

이번 교육은 사전 신청 접수가 시작된 지 20여 분 만에 정원이 마감될 정도로 높은 관심을 받았다.

오석진 교육감은 "아이를 키우는 과정에서 서로의 마음을 이해하고 표현하는 데 어려움을 겪는 순간이 있다"며 "이번 교육을 통해 보호자들이 아이의 행동 뒤에 숨은 마음을 살피고 가정에서 건강하고 자연스럽게 소통하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com