부산교육청, 유보통합 실무협력 강화…5개 구·군 교육행정직 파견

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지자체와 협력 보육업무 이관 안정화

현장 의견 수렴 통한 보육 여건 점검



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유보통합을 앞두고 부산시교육청과 기초지자체의 실무 협력이 현장 중심으로 전환된다.

시교육청은 정부의 유보통합 추진에 발맞춰 다음달부터 부산진구 등 5개 구·군에 교육행정직 공무원 5명을 선제적으로 파견해 지자체와의 실무협력에 본격 나선다고 28일 밝혔다.

부산시교육청이 정부의 유보통합 추진에 발맞춰 다음달부터 부산진구 등 5개 구·군에 교육행정직 공무원 5명을 파견한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번 파견은 교육부의 올해 유보통합 관련 3법 개정 추진 및 2030년 지방 교육·보육 관리체계 일원화 방침에 따라 지자체와의 협력을 강화하고 안정적인 보육업무 이관 기반을 마련하기 위한 것이다.

파견 기간은 다음달 1일부터 2027년 12월 31일까지 1년 3개월이다. 교육행정 7급 공무원 5명이 부산진구·동래구·수영구·강서구·기장군에 각 1명씩 배치돼, 각 구·군 보육 담당 부서에서 보육업무와 유보통합 관련 업무를 수행하게 된다.

구체적인 직무는 교육청과 해당 구·군 간 협의를 거쳐 정할 예정이다.

시교육청은 이번 파견을 통해 지역별 보육업무 현황과 여건을 파악하고 현장의 의견을 수렴하는 한편, 지자체와 실무 협력을 강화해 향후 보육업무의 안정적인 이관에 필요한 기반을 다져나갈 계획이다.

유보통합은 교육청이 맡는 유치원 교육과 지자체가 담당하는 어린이집 보육의 관리체계를 하나로 합치는 정책이다. 정부는 올해 관련 법률 3건의 개정을 추진하고 있으며, 2030년까지 지방의 교육·보육 관리체계를 통합할 방침이다.

김석준 교육감은 "정부의 유보통합 추진 일정이 구체화되는 만큼 교육청과 지자체 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요한 시점"이라며 "이번 파견을 계기로 부산지역 보육 여건과 현장의 목소리를 세심하게 살피고, 지자체와 함께 유보통합을 차질 없이 준비해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com