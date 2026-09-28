익산시·ICT 기업 4개사 투자협약…미래산업 거점 '확대'

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TYM ICT·엑스업·대성농업기계·팜큐베이터와 협약…지역 투자·정착 지원

자율주행·로봇·스마트농업 기업 집적…AI 디지털 혁신센터 중심 산업생태계 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 자율주행, 로봇, 스마트농업 등 미래산업 분야 ICT 기업 유치를 통해 지역 산업 생태계 확장에 나선다고 28일 밝혔다.

익산시는 이날 시청 소회의실에서 TYM ICT, ㈜엑스업, ㈜대성농업기계, 팜큐베이터와 투자협약을 체결했다. 협약식에는 최정호 익산시장과 각 기업 대표 등이 참석해 기업의 안정적인 지역 정착과 투자 확대, 지역 산업과의 연계 등에 협력하기로 했다.

익산시-ICT 기업 투자협약[사진=익산시]2026.09.28 lbs0964@newspim.com

협약에 따라 TYM ICT, ㈜엑스업, ㈜대성농업기계는 AI 디지털 혁신센터를 중심으로 익산에 새로운 사업 거점을 마련한다. 팜큐베이터도 공유오피스 등을 활용해 지역 내 사업 기반을 확대할 예정이다.

협약 기업들은 자율주행, 로봇, 농업기계, 스마트농업 등 분야의 기술력을 보유하고 있다. TYM ICT는 농기계 텔레매틱스와 자율주행 단말기, ㈜엑스업은 필드용 로봇과 통합관제 시스템 기술을 갖추고 있다.

㈜대성농업기계는 피복기·파종기 등 농업용 기계를 개발·생산하고 있으며 팜큐베이터는 스마트팜 온실 환경제어시스템을 개발하는 기업이다.

익산시는 이번 협약을 계기로 AI 디지털 혁신센터를 중심으로 기업 간 기술교류와 공동사업 발굴을 활성화하고 지역 대학·연구기관·기업 간 협력망도 강화할 계획이다. 기술개발과 사업화, 인력양성 등 기업 성장에 필요한 지원을 확대해 지역 산업과의 연계도 넓혀갈 방침이다.

특히 익산은 최근 왕궁농공단지 일원 0.33㎢가 '스마트농업 광역연계형 규제자유특구'로 지정되면서 미래산업 육성을 위한 실증 기반을 확보했다.

특구에서는 2027년부터 완전 무인 자율농작업과 다중관제 시스템 등 미래형 첨단 농업기술 실증이 추진된다. 시는 규제자유특구의 실증 기반과 AI 디지털 혁신센터 중심의 기업 집적이 연계돼 AI·ICT 융합산업 경쟁력을 높이는 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.

시는 앞으로 협약 기업의 안정적인 지역 정착을 지원하는 동시에 미래산업 분야 기업 유치와 지역 산업 기반 확충을 지속 추진할 방침이다.

최정호 익산시장은 "이번 협약은 자율주행과 로봇, 스마트농업 등 미래산업 분야 기업들이 익산에 새로운 사업 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다"며 "기업들이 익산에 안정적으로 정착하고 지역의 산업·실증 기반과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com