의정부시 '복지자원 누리집' 현행화

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 지역 내 복지자원을 체계적으로 파악하고 시민과 복지기관의 이용 편의를 높이기 위해 복지자원 조사를 실시하고 조사 결과를 반영해 '의정부시 복지자원 누리집'을 현행화했다고 28일 밝혔다.

의정부시 복지자원 홈페이지 및 접속 QR코드. [사진=의정부시]

시에 따르면 시는 지역사회보장협의체와 함께 민관 협력체계인 '나눔 연계망'을 구성해 지역 곳곳의 공공·민간 복지자원과 제공 서비스를 조사했다.

조사된 복지자원은 표준 분류표에 따라 분류했으며 제공 주체 정보와 서비스 내용, 이용 자격, 신청 방법 등을 정비해 누리집에 반영했다. 시민들이 필요한 복지서비스를 보다 쉽게 찾고 실제로 이용할 수 있도록 자원별 간략한 설명과 신청 절차도 함께 제공한다.

복지자원이나 관련 서비스가 필요한 시민은 의정부시청 복지자원 누리집에서 자세한 내용을 확인할 수 있다. QR코드를 통한 접속도 가능하다.

마은정 의정부시 복지정책과장은 "지역 곳곳에 있는 복지자원을 다시 한번 꼼꼼히 살펴보고 현장에서 실제로 활용할 수 있는 자원 정보를 정확하게 관리하기 위해 하반기 복지자원 조사를 실시했다"고 말했다.

이어 "복지자원은 필요한 시민에게 적절한 시기에 연결될 때 그 가치가 더욱 커진다"며 "앞으로도 지역의 다양한 자원을 지속적으로 발굴하고 관리해 민관이 함께 복지 수요에 대응할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com