컴투스, 신작 '도원암귀 크림손 인페르노' 일본 사전 예약 시작

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 15일 신작 RPG 도원암귀 사전 예약을 시작했다
- 도원암귀는 원작 기반 턴제 RPG로 모바일·PC 출시를 앞뒀다
- 컴투스는 일본 선출시 후 한국 등 글로벌로 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일본 시장서 게임성 검증 후 한국 등 글로벌 서비스 확대
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 개발 중인 신작 역할수행게임(RPG) '도원암귀 크림손 인페르노(Crimson Inferno)'의 일본 출시를 앞두고 사전 예약을 시작했다고 15일 밝혔다.
'도원암귀 크림손 인페르노'는 일본 TV 애니메이션 '도원암귀'를 기반으로 개발 중인 턴제 RPG다. 원작의 스토리와 캐릭터를 3차원(3D) 그래픽과 전투 연출로 구현했으며, 모바일과 PC 등 멀티 플랫폼으로 출시할 예정이다.
사전 예약은 공식 사전 예약 페이지와 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 애니메이트 게임즈 온라인을 통해 진행된다. PC 게임 플랫폼 DMM과 구글 플레이 게임즈에서도 추후 사전 예약을 시작할 예정이다.
컴투스는 일본에서 게임을 먼저 출시한 뒤 현지 이용자들의 의견을 반영해 게임성과 서비스 안정성을 검증할 계획이다. 이후 한국을 포함한 글로벌 시장으로 서비스 지역을 순차적으로 확대한다는 방침이다.
사전 예약 시작과 함께 주요 캐릭터들의 전투 장면을 담은 영상도 공개했다. 영상에는 원작 주인공 '이치노세 시키'를 비롯해 '코우가사키 진', '모모미야 츠바키리', '모모쿠사 요모기' 등이 등장한다.
게임에 대한 자세한 정보는 공식 브랜드 사이트와 소셜미디어(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.
flurry327@newspim.com